Surrealismo político | Inseguridad en Autopista del Sol

Cuando una conductora de televisión dio a conocer que había sido víctima de violencia en la Autopista del Sol, que enlaza la Ciudad de México con el Puerto de Acapulco, dos reacciones tuvieron efecto: descalificar el hecho, como lo hizo la Alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez y después, la del estado que dio a conocer un operativo que permitiría no solo más vigilancia, sino mejor, mas coordinada entre los responsables de seguridad estatal y federal. Parecía un descanso creerles.

Este mismo año, sobre la Autopista del Sol, antes del puente de Tierras Prietas con dirección hacia Chilpancingo, un matrimonio fue despojado de su camioneta y las y los ocupantes, entre ellos menores de edad, obligados a bajarse de la unidad. Solo por citar dos ejemplos:

El primer hecho ocurrió a la conductora Laura Bozzo, en diciembre de 2022, a 10 minutos de Chilpancingo “En denuncia con Ciro Gómez Leyva, Laura Bozzo denuncia que antes de llegar a Chilpancingo, había llantas bloqueando la autopista y que vio al menos tres automóviles con Sujetos, por lo que dio orden a su chofer de no parar el vehículo.” (archivo CEPROVYSA)

En Febrero 4 de este 2023, una familia un grupo de hombres armados despojaron a una familia de su camioneta, la familia se quedó en el lugar del asalto y el conductor caminó hasta Chilpancingo buscando una patrulla para denunciar el hecho. “4 hombres armados, que viajaban en un auto Chevy color blanco, le marcaron el alto al conductor de la camioneta y lo bajaron con su familia del vehículo para después huir en él, dejando a toda la familia en la carretera.” (CEPROVYSA)

Es un ejemplo de los hechos que han ocurrido, como otros más.

Este fin de semana un matrimonio que viajaba sobre la Autopista a la altura del Parador San Judas Tadeo, entre Cuernavaca y Chilpancingo, no sufrió el robo de su camioneta, sino el asesinato de dos de sus ocupantes varones, padre e hijo, y quedó mal herida la esposa del conductor y madre del joven de 20 años, una de las dos víctimas de Chilpancingo.

La Autopista del Sol inicio proyecto y construcción siendo Presidente de México, Carlos Salinas de Gortari y Gobernador José Francisco Ruíz Massieu, pero a pesar de que se trabajó a marchas forzadas tocó la inauguración a Rubén Figueroa Alcocer. El proyecto buscó potencializar el turismo hacia el Puerto de Acapulco y ser un punto de desarrollo económico para la entidad.

El anuncio de operativos de seguridad son buenos y las fotos de los elementos sobre la Autopista también. Pero automovilistas revelan que hace mucho no se ven a los Ángeles Verdes que prestan ayuda, que el riesgo de asaltos no ha parado y que salvo en periodo vacacional, en el resto del año no se ve una política de seguridad en esos espacios.

Solo por hablar del estado de Guerrero: será posible que esté ocurriendo en una vía tan importante esos hechos de violencia? Será que si no se atiende la seguridad en esa vía las demás del estado estén vulnerables, pero sin denuncia?

La inseguridad no solo inhibe al turismo, inhibe el desarrollo. Hay fallas y no tiene que ver con malquerencias, tiene que ver con un asunto en el que la vida y el patrimonio están en juego. Surrealismo?