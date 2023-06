Surrealismo Político | Impacto ambiental

De manera oficial, reporta la Secretaría de salud que hasta el 15 de junio del año en curso, por efecto de golpe de calor debido a las altas temperaturas que presenta el planeta, en nuestro país ocurrieron 8 decesos, y una más por deshidratación, casos registrados en los estados de Sonora, Veracruz, Oaxaca y Quintana Roo. Pero el efecto de la Ola de Calor también reflejó 202 casos de deshidratación, 21 por quemaduras y 264 de golpe de calor. Estos casos sin duda tendrán frente a sí otros que no fueron reportados, incluido el efecto de las altas temperaturas en nuestras mascotas y en los animalitos que deambulan por las calles.

Pero, qué fue lo que nos sucedió?

El Centro Nacional de Prevención de Desastres, CENAPRED, cataloga que estas altas temperaturas son consecuencia de las Olas de Calor, que se presentan cuando hay temperatura excesivas, más de 40 grados, por arriba del promedio 30 grados, combinadas con humedad y que se presentan por periodos consecutivos de tres día y con duración de semanas o meses, incluso hasta por 90 días, como ocurrió en el año 2000 en Baja California.

De acuerdo al CENAPRED si la onda cálida presenta una temperatura de 26 a 29.9 grados Celsius es considerada de riesgo bajo. Por arriba de los 30 y hasta los 33.9 de riesgo medio. De 34 a 39.9 existe peligro alto y por encima de los 40 grados el peligro se considera muy alto.

Pero, qué lleva a estas temperaturas altas? La deforestación, la tala inmoderada de nuestros bosques, la contaminación. Efectos de la intervención directa de la mano del hombre. El no apostar por las energías limpias.

Esta problemática no es nueva, como no es nueva la conducta que presentamos las y los seres humanos frente a la naturaleza. Hemos dejado que sean las autoridades las únicas responsables del cuidado del medio ambiente y hemos cedido nuestra responsabilidad frente a estos fenómenos que no disminuirán, pero pueden contenerse con el cambio de una actitud nuestra.

No solo en el cuidado del entorno donde nos desenvolvamos, pero si iniciando por ese espacio de nuestra responsabilidad directa e incidiendo en las decisiones que tomen nuestras autoridades de manera más enérgica. Porque si dejamos que sigan considerando que las energías del carbón deben estar por encima de las energías limpias, en el inicio de este siglo estaremos cerrando la oportunidad al planeta de restaurarse.

Las quejas del efecto del calor subieron, pero no las acciones para remediarlas. Llegamos al chiste, al meme, a la risa pero no llegamos hasta la consciencia para hacer un alto en esta tercera Ola de Calor que se pueda extender hasta julio.

El gobierno federal no reaccionó para motivar el cuidado de la salud, ni se hicieron campañas para el cuidado de la población sobre los efectos del sol en la piel, sobre los golpes de calor, la deshidratación, desmayos y hasta la muerte. Si no propiciamos el cambio del cuidado de la naturaleza, y solo estamos contemplando los cambios de mandos políticos… estaremos rezando por nuestro muertos. Surrealismo?