Surrealismo Político / Harfuch Política interna o externa

"Antes de irse, resuelva", le dice el diputado Jorge González Flores, del PAN, a Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, luego de que el responsable federal de seguridad realizara su segunda visita, cuando la primera, dice el mismo legislador solo se dedicó a “pasearse por una colonia de Culiacán”.

La segunda visita de Harfuch levantó la sospecha de que el funcionario trasladaba su oficina y residencia en Sinaloa, solo que, el secretario de Seguridad fue “por información” dijo Gerardo Mérida Sánchez, responsable de seguridad local.

En Sinaloa, habitantes se lamentan que la dirigencia nacional de Morena, encabezada por la ex secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, diera el espaldarazo a Rubén Rocha Moya, como antes lo había hecho Ricardo Monreal, coordinador de la fracción parlamentaria de ese partido en el Congreso de la Unión y que los dejara a merced de una guerra en el que la voz populi lo señala como involucrado en los hechos que derivaron en este enfrentamiento, un respaldo que le cuesta vidas a la población pero el partido guinda no presiona la licencia para no parecer incompetente.

Sin embargo la fuerza que antecede el arribo a la Presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump, imprime al gobierno mexicano algunas presiones para dar resultados. Uno de estos es la de seguridad donde la percepción de que el gobierno federal está rebasado, luego de que a su vez lo están municipios y estados, para evitar una incursión ligth para capturar a los capos, comentada por Trump, hace que la fuerza oficialista en las Cámaras no aprueben el término “terroristas” que abriría la puerta para esa acción y para justificar esa posible acción usan a impulsores de la propuesta el término “traición a la patria”.

En Sinaloa se preguntan si no están traicionando la confianza que se depositó en los gobiernos al no solo percibir que se está en una fallida estrategia de seguridad iniciada por López Obrador y que en estos dos meses de Sheinbaum Pardo no ha disminuido, solo en el día que Harfuch estuvo en Sinaloa estalló un auto y en los primeros cuatro días de diciembre se registraron 35 asesinatos y entre septiembre al 4 de este mes, esa entidad tiene 448 homicidios dolosos.

Pero el monstruo que tiene sometido a Sinaloa y a otras entidades del país, como Chiapas y Guerrero, tiene que ser abordado desde la raíz, al tiempo que se atienden los productos que dejan. La sociedad está demandando la congruencia en la atención a la inseguridad, la que se vive desde lo cotidiano, la que se comenta en las casas, la que tiene en condiciones de vulnerabilidad a la juventud.

Trump sabe que la cercanía de México le obliga a resolver por su propio bien, temas que le distraen el ejercicio de su propia política pública. Eso hay que tomarlo en cuenta, si no se atienden temas candentes como Sinaloa, como Chiapas, si no se aplican estrategias asertivas que den paz, habrá una respuesta contraria, quien dictará la política interna de nuestro país estará entre Trump y López Obrador. ¿Surrealismo?