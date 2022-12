Surrealismo político | "Guerrero: Mesa de información"

Creo que en Guerrero en el tema de la seguridad no hemos estado engañados, sino confundidos, aunque también creo que lo estamos las y los mexicanos. Me explico: Las llamadas reuniones de Seguridad, a nivel nacional, y Mesa para la Construcción de la Paz, a nivel estatal, son una fuente de información para que los medios, sobre todo, acudamos para llevar a la sociedad datos que nos comparten. Por ejemplo el número de homicidios, estadísticas de si estos han o no bajado en relación a otros años, etc., no es malo, pero.

En donde queda el resultado de la llamada estrategia que en materia de seguridad implementan para inhibir la delincuencia y disminuir los delitos? Conocer los datos es bueno, pero la percepción de la inseguridad y la información misma de la inseguridad que se refleja en la violencia dicen otra cosa.

¿Qué está fallando?

El número de elementos de seguridad es equivalente a que esta exista en el lugar donde están apostados?, o significa que están ahí para inhibir a la delincuencia. Luego entonces, dónde está el trabajo de la prevención de la violencia?

Si a un enfermo le dan un placebo para atender una enfermedad ¿significa que lo están curando?

Creo que así están las Mesas famosas que se han convertido en un programa informativo, no está mal, pero es eso, no reflejan confianza. No en el sentido de que indiquen que hay una reunión para tratar estrategias y que estas se sientan en la población, sino una ventana noticiosa.

En Guerrero, en este segundo año del mandato de gobierno en funciones, inicia una nueva marca de muertes violentas: 7. En la misma región calentana donde el primer año de gobierno quedó marcado con una masacre de 20. ¿qué está fallando?

Si es un programa noticioso hacen falta guionistas que digan por ejemplo: que están trabajando, que son más fuertes que la delincuencia, que están trabajando por entornos más seguros, y no solamente crean que cuando nos informan de la llegada de más elementos de seguridad este indique que entendamos su presencia como estrategia.

Y habrá que pensar en el cambio de nombre y agregar una que otra cortinilla, no de humo, sino de descanso entre cada participante para que el programa informativo, no de estrategia de seguridad, deje de confundirnos y estemos en la creencia de que el trabajo es para que el estado esté seguro y que hay estrategas con alta capacidad, que por cierto dejan en manos de segundo mando, verter la información. Surrealismo?