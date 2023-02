Surrealismo Político | "El campo olvidado, está envejeciendo"

Don Pascual tiene 70 años, “por eso sé lo que digo”, me dice cuando recorremos la zona del Valle del Ocotito y Buenavista de la Salud, ambas localidades del Municipio de Chilpancingo, donde ha habido hechos de violencia, y recientemente en un operativo de seguridad del gobierno estatal y federal, desalojaron de una base a la policía comunitaria, con el compromiso con las autoridades ejidales de poner una Base de Operaciones Mixtas en un intento de quitar el control a civiles armados.

“Pero ese no es el único problema que tenemos”, nos dice mientras caminamos por entre la tierra que están preparando “para la cosecha de primavera”. Avanza y seguimos su paso, mientras ambos comemos unas naranjas para hidratarnos ante el sol que cae a plomo.

Entonces, le digo, cuál es el problema que les preocupa. “la inseguridad y el campo, que nuestros hijos ya no estudien y que se vayan de aquí porque no tienen nada que hacer en cuanto a empleo”. Me dice mientras acomoda su sombrero.

“El campo está envejeciendo”, y aún cuando quisiera entrar a un debate sobre el paso natural del tiempo, en su inteligencia parece que me adivina el pensamiento y corta cualquier comentario cuando agrega “está olvidado”, de quién “primero del gobierno, y ahora de nosotros”.

El Gobierno, a su decir, ha dejado de hacer proyectos reales, a ras de suelo, para beneficiar al campo, “lo han politizado” y entonces ahora hay que entrar a grupos políticos si quieres ser beneficiado con algún programa y eso, dice “está de la ch…”, sonríe y agrega “¡y te jalan!”. -Sin alternativa independiente?, le pregunto y me mira. “Independiente? De quién?”.

Recorremos el campo, miramos como han transformado espacios para ofrecer alternativas turísticas que, a su decir, “no han pegado tanto por la inseguridad”.

Pero el problema que dice enfrentará el campo está en el abandono por la migración de los jóvenes que no encuentran en la educación una forma de vida, ya que si no hay lazos políticos no hay plazas “¿y de qué van a vivir?”. Se van mirando a los Estados Unidos como la única real oportunidad.

Y a la pregunta de quién se hace cargo del campo su respuesta es categórica “nosotros, los viejos de 60, 70, 80 años”. Y lo hacen como su primer alimento básico y lo hacen porque tienen que comercializar para poder tener acceso a otros alimentos.

Para don Pascual “el campo está envejeciendo” mientras “la política está destruyendo al campo”.

Una zona que ha tenido violencia y que ha visto partir a sus jóvenes, no ha tenido más remedio que hacerse cargo de su campo. El gobierno ha dejado de aplicar políticas que permitan mecanizar el campo, cambiar a un fertilizante natural, a buscar formas de arraigar a los jóvenes a partir del reconocimiento del valor que tienen los campesinos y a creer que la alimentación parte del campo y un campo olvidado lleva al riesgo de hambruna.

Pero parece, como dice Don Pascual “a nadie le importa, porque viven bien de la política y nadie quiere entrarle al campo porque ahí si, hay que trabajar” surrealismo?