Surrealismo Político | Divididos por la política

Hubo un tiempo en el que las Madres y Padres de familia tenían el recurso de las figuras públicas, sobre todo las de la política, para señalarlos como inspiradores de los esfuerzos para estudiar, y le atribuían virtudes de liderazgo importante para la sociedad. ¿Hace cuánto tiempo usted no usa una de esas figuras para inspirar a sus hijas e hijos como fuente de emoción para salir adelante?. ¿Qué figura usa usted para hacerlo?

Una de las creencias que como ciudadanas y ciudadanos tenemos es que le apostamos al que alcanzar la “Democracia”, encontrábamos en ello un manos libres que permitiría a la clase política tener una mejor conducta y actuación de su responsabilidad pública a favor del pueblo.

Como parte de esas virtudes estaban términos como “diálogo, concordia, reconciliación” que, ante la debilidad de las instituciones y las leyes, nos permitía considerar que con los valores universales estábamos más allá de los intereses políticos.

Pero como en los cuentos que solemos contar a nuestras hijas e hijos “sucedió que un día”, si, sucedió que un día, quienes estaban en la responsabilidad de ser promotores de esos valores empezaron a hablarnos de odio, a colocarnos a unos frente a otros, a dejar la tolerancia y usar la estridencia, la denostación, el racismo y las clases sociales empezaron a marcarse más desde una óptica no de leyes, donde se supone que aprueban y sensibilizan, sino a partir de la aspiración e inspiración para salir adelante.

Qué pasó que dejamos que tuviera fuerza esa posibilidad de dividirnos y en lugar de ser un solo pueblo, una sola nación, una sola fuerza unida en un nombre estamos divididos con más fuerza y no precisamente a partir de los propios Sentimientos de la Nación “solo distinguirá a un ciudadano de otro la virtud” y, en cambio, cada día recibimos un adoctrinamiento de odio?

¿De qué lado estas?, ¿del lado de México, de la o del político que declara para mantener su hegemonía y mantenerse en el poder?

El Presidente Biden está en México. Y no sabemos si encontrará un México que se inspira para no salir a su jardín a serle útil porque no hay condiciones en el nuestro para superar marginación y pobreza; encontrará una Nación fuerte? Encontrará un país dividido por la política? O encontrará una Nación que sostiene una brújula sin aguja y se mueve por la estridencia de la voz que cada día divide y enerva a la sociedad para mantenerse en un status de miedo y que camina para ratificar en el poder no un ejercicio de gobierno, sino un ejercicio de dádiva. Veremos qué sucede y si el encuentro se convierte en un evento que inspire o un acto surrealista para clarificar la ruta de este país. ¿Surrealismo?