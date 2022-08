Surrealismo Político | "Ayotzinapa: medias verdades y mentiras"

La noche del 26 y madrugada del 27 de Septiembre, 42 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, y un infiltrado, desaparecieron en la ciudad de Iguala, Guerrero. A partir de ahí hemos escuchado medias verdades y medias mentiras. Y hemos sido testigos del cansancio y uso político que ha cruzado por este tema que, la semana que concluyó tuvo también un posible primer final de lo que este gobierno concluirá del caso: No están vivos.

Vidulfo Rosales, abogado de las Madres y Padres de los 43, 42 estudiantes y un infiltrado que estaba inscrito ahí, habría tenido cansancio, por no llamar hartazgo, del acompañamiento cuando se había filtrado una conversación con su esposa en el que señalaba que los susodichos querían todas las comodidades en los viajes para las protestas. Estuvo a punto de quedar fuera hasta que el propio centro de Derechos Humanos Tlachinollan, del que es el abogado, intervino, concilió con los familiares y normalistas, y se mantiene ahí y en marcar la ruta.

Otro cansancio fue del que se dijo padre de uno de los estudiantes de ayotzinapa…desaparecidos, Felipe de la Cruz, que permitieron que se conociera su media mentira, no ser padre de desaparecido y ser el Vocero, cuando decidió ser Diputado local y deslizó apoyo al ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, al cual no atacó.

Omar García, Diputado federal, cuyo nombre no es ese, pero sí compañero de ese fatídico viaje a la ciudad de Iguala.

La separación de una larga amistad entre dos personajes políticos: Enrique Peña Nieto y Ángel Aguirre Rivero, ambos luchando en su propia trinchera para no salir salpicados ante los señalamientos. Y con esta separación se desgranó el PRD al pedir la licencia de Aguirre, el arribo del universitario Rogelio Ortega encumbrado por el gobierno de Peña y el peregrinar de normalistas por no dejar que el tema se muera, aunque vaya de por medio la propia separación con la sociedad guerrerense que dejó de apoyar ante las manifestaciones crecidas también de violencia.

La detención de Jesús Murillo Karam no es el fin de una serie que, lamentablemente, no terminará en esta administración federal. En el camino aún le falta al que encabeza los destinos… de este país entregar al pueblo otros señalados como al Secretario de la Marina, o a quien fuera Jefe de la Policía Federal, Omar García Harfuch, el Secretario de la Defensa Nacional que deberá entregar el paquete de los 83 elementos de su área para no perder sus canonjías, y quizá uno que otro político para calmar los ánimos en aras de que las Madres, los Padres,Ayotzinapa, los representantes, y demás de los que se dice han hecho fortuna,acepten la otra media verdad que les dijeron en el gobierno de defestrado Peña, que, lamentablemente, están muertos.

Sobre esos jóvenes que no están con vida, según este gobierno, y que están muertos, según la administración federal anterior. Nadie ha descansado. No se observa en el horizonte cercano la paz, no se observa un camino distinto para encontrarlos. A esta historia no se le ve aún un punto final. Solo capítulos con medias verdades, medias mentiras, según quien lo dice. Surrealismo.