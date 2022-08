Surrealismo político | "AMLO, informe sin sorpresas"

Debo confesar que resulta muy difícil encontrar en los mensajes presidenciales los buenos alcances que pretende mostrar en el marco del Cuarto Informe de Gobierno, que prende al emitirlos, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, como también resulta difícil encontrar en su discurso algo que nos muestre que vamos por un camino seguro. Vamos, ni siquiera encuentro en los primeros transmitidos, datos que ayuden a considerar que el país tiene ruta y que tenemos un Presidente que sabe llevar el timón de este barco que hace agua, saltan las ratas, se resquebraja y las banderas ya no ondean, sino lastimosamente caen en el mástil donde está suspendido en el carajo un hambriento pueblo.

La pensión de los adultos mayores?, pendientes de registro y de entrega de los apoyos en los bancos del bienestar. El Aeropuerto Felipe Ángeles?, ni las leyendas de esos lugares se acercan porque no hay a nadie a quien espantar. La generación de empleos en el sureste, donde omitió decir por su nombre Tren Maya?, es un costoso capricho con secuelas irreversibles por todos lados. La Guardia Nacional?, ba! No es más que un, otro, proyecto que le echa en cara que no recuerda sus dichos cuando no le convienen.

Y el discurso. Vamos el discurso, busque Usted algo que le diga que tenemos un Mandatario Federal que le apuesta a la unión, a la armonía,a la conciliación…y encontrará la confrontación, la división, el ruido. Pero la convocatoria a la unidad está ausente.

Y su expresión corporal, la expresión facial donde refleja que busca en su interior contener el gran odio que siente hacia…sí mismo. Pues, que tanto está encontrando enemigos donde solo está un pueblo hambriento, desesperado,desesperanzado, frente a un todavía grupo que se pregunta cómo cobrar su pensión.

Estamos contra el Presidente AMLO?, no!!!, si por desmenuzar, cómo es nuestra responsabilidad, sus discursos, su trabajo, su actuación y hasta lo que omite y calla se nos considera contrarios a él,estarían descalificando a un gran número de ciudadanas y ciudadanos que solo buscan salir adelante. Y que lo están haciendo a pesar del propio Presidente.

Pero, lamentablemente, no hay en el Cuarto Informe que rendirá esta semana, de manera formal, porque hay otros en el transcurso del año, como el día que ganó las elecciones y el día que asumió el poder, que le permiten ratificar su esquema de presencia para que no se olvide el respetable quien gobierna y quien manda.

Parece que estamos ante un escenario triste. Se acabó el día del presidente, pero hace cuatro años ni siquiera ese día tenemos Presidente, salvo las conferencias, y salpicados eventos que no dan cuenta de que esté gobernando.

No, este Cuarto Informe de Gobierno Presidencial no tiene sorpresas, porque no hay resultados en el trabajo que debe hacer. De lo contrario, estaríamos hablando del crecimiento económico, del desarrollo del bienestar,de la baja en homicidios, de la dignidad de gobernar a un pueblo digno, con cifras, no con dichos . Pero parece que para eso, tenemos que esperar el quinto Informe. Surrealismo?