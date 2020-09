Sin ninguna seguridad

Pareciera que para las autoridades del sector Salud, llámese federal, estatal o municipal, no han implementado algún plan o programa para controlar la entrada de las personas en los lugares que fueron abiertos, como los son las bares, cantinas, centros nocturnos, canta bares, entre otros lugares, en donde la gente se aglomera.

No existen las debidas medidas sanitarias que el sistema de salud ha implementado para estos lugares, ya que no hay atención a las recomendaciones sanitarias, todo lo contrario vemos que entran y salen personas sin el cubreboca en dichos lugares antes señalados, sin gel antibacterial, bueno sin ninguna medida de salud, y cada quien hace lo que quiere. Sería bueno que el sistema de Salud, hiciera operativos en estos lugares para verificar si cumplen con las medidas sanitarias.

Estos lugares son focos de infección y los responsables de la salud, federal, estatal o municipal, están durmiendo en sus laureles, sin hacer absolutamente nada al respecto para que se cumplan las medidas sanitarias en estos lugares, por el contrario, hacen como si la situación se encontrara controlada, pero la verdad es que estábamos en semáforo naranja, después en amarillo, y de la noche a la mañana volvimos al color naranja. Si vemos la realidad de las cosas, nos volvemos a encontrar en color rojo, aunque nuestras autoridades sanitarias no lo digan.

Otro foco de infección son las playas del puerto. Vemos con agrado cómo viene el turismo nacional, pero la tristeza es que nadie o casi nadie usa el cubre boca, andan normal, y esto no es algo sanitario, además se debe controlar las entradas de la gente a la diferentes playas, bueno ahí no existe ninguna implementación sanitaria, cada quien que se las rasque como pueda, bueno ni los restauranteros, les dicen nada a los turistas, ellos solamente quieren vender su producto, triste pero cierto, todo nos preguntamos porque Acapulco, va a volver, si no es que ya estamos en color rojo de nueva cuenta, aunque las autoridades estatal y municipal no lo han dicho, pero en el orden federal ya estamos a un paso de cambiar de color, y no hacia adelante, si no hacia atrás.

Se debe hacer algo urgentemente para controlar, la propagación de los infectados por el Covid-19, es alarmante, pero vemos que nadie hace nada al respecto, solamente que los hospitales se encuentran llenos de pacientes por esta enfermedad. Como sociedad debemos hacer algo, ya que nuestras autoridades están preocupadas en otros temas que no son de salud, si no de política, para ganar adeptos para las elección que se avecina, esa es la realidad de las cosas. Acapulco no merece estar en esta situación o problemática de salud pública, pero mientras no se realicen operativos, para verificar si se están cumpliendo con las medidas sanitarias cada quien va a jalar para su conveniencia, y no van a implementar las medidas sanitarias que las autoridades de salud, han señalado.

Es verdad que los turistas vienen a dejar un poco de su economía y se reactiva la economía de la ciudad, es verdad que en los bares, canta bares, cantinas y centros nocturnos existen empleos, pero también debemos de tomar en cuenta la situación en que la ciudad vive, con este virus, y no solamente buscar su beneficio personal, ahí la dejo. ¿O USTED QUE OPINA AMABLE LECTOR?