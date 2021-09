Sin fuentes ¿no hay datos?

Debo decir que con preocupación veo que en aras de la austeridad republicana que dice impulsar el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador , misma que no queda tan clara en los hechos ni en las palabras de este tercer informe presidencial, hay señales que se encaminan con mayor empuje a desaparecer espacios de atención que se han convertido en fuentes de información y de consulta.

Sin evaluar los resultados de las mismas, ni revisar el contexto social que las impulsó, las cifras que se viven en la realidad distan mucho de las cifras que se dice vive el país dentro del texto del Informe-mensaje a la nación que por cierto fue rubricado con una frase que no correspondería a la de un Jefe de Estado “tengan para que aprendan” que hace estallar la carcajada de la sinrazón y el silencio preocupante de una sociedad, minoría quieren considerar desde el poder pero existente, que se pregunta: vale la pena ese tipo de expresiones ?.

Por citar un dato de las instituciones que no le gustan al Mandatario están el CONEVAL

Las cifras del empobrecimiento del 7.3% que arrojó la medición realizada sobre la pobreza el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social -Coneval-, fueron desestimadas por el Presidente quien en su consabida frase “tengo otros datos”, -sin precisar fuente , no reconoce que ese 7.3% representan 3 millones 800 mil ciudadanas y ciudadanos mexicanos que incrementaron la cifra de 2018 de 51 millones de mexicanos pobres, para situar en el 2020 una cifra de 55 millones 700 mil.

Pero no es la única instancia en la mira de la desaparición, está otra entre las que se rumora quiere borrar, el INAI, Instituto Nacional de Acceso a la Información, que según se ve resulta intromisión querer saber qué hacen las dependencias, porque a partir de la consulta se convierte en fuentes que arrojan datos.

Entre las libertades que nos consagra la Constitución y que él mismo uso para mantenerse vigente, recordemos el “cochinos y marranos, puercos, indecentes”, con la que solía llamar a sus adversarios, están asentadas en dos artículos, Sexto y Séptimo, que se constituyen en la base de la sociedad democrática.

Pero parece no importar mucho esa base si no da resultados de lealtad a la mano que “lo sostiene”, y para no generar polémica, cómo él la usó, y no generar fuentes de consulta, necesarias para replantear la dirección de las políticas públicas, existe una excelente justificación para borrar su existencia: la austeridad republicana.

Si no existe una, nadie bebe de ella, y para proyectar su desaparición-fusión, parece que fuente hará lo que sea para acotar sus funciones y con ello limitar a la misma sociedad hasta no generar crítica, no haya señalamientos a su gobierno, no abrir ninguna posibilidad de movimiento social con liderazgos.