Si pero no, no pero sí... Las Cosas de la Política

La política a la mexicana es rural, silvestre, dicharachera, socarrona, sarcástica y hasta enigmática y de doble sentido, o sea todo lo contrario (si tenemos que resumir significados), hay que aprender a descifrar los entramados de las entre lineas , las promesas , las ofertas políticas, los discursos y hasta la vida misma de los políticos, sus posturas y lenguaje corporal, solo así podremos entender y no sentirnos defraudados, engañados o sorprendidos .

Hay frases ya muy actualizadas para interpretar y reafirmar posturas políticas de determinados políticos y gobernantes, baste esta perla "no es falso, pero no es verdadero" , o sea si pero no, no pero sí, una manera de jugar con las verdades para hacerlas "mentiras a modo" del ego de quien gobierna.

En el entorno oficial de cualquier gobierno o político en relación a lo que publican, comentan o difunde los medios, se puso de moda el "comunicado" para señalar "fake news" y normalmente ese comunicado entre líneas la verdad a forma de media mentira o sea reconocer sin concederá y de paso hasta victimizarse, generando debate y por supuesto confrontación entre afines y adversarios.

Hay otras frases que son muy significativas y generalmente confusión y hasta temor, o qué interpretación le dan a "abrazos, no balazos" , ¿pacto con el crimen organizado, desinterés en la seguridad pública? Violencia genera temor permanente en la sociedad, ¿o no?

Podemos seguir buscando frases de la política a la mexicana, pero hay una joya de la corona o una "perla negra" y me refiero a esta frase que lo resume todo en el entorno político, personal y hasta mental de quien la expresó públicamente y con seguridad del ego permanente "SOY RESPONSABLE. PERO NO CULPABLE" ,, me recuerda a dos personajes de Héctor Suárez al del Política de "todo lo contrario y al de " no hay, no hay " , al final de cuentas el manual de la Política a la mexicana según el Peje se resume en una sola frase ... ¡Si pero no, No pero sí!