Se van Félix y López Sollano

Antes de cumplir sus primeros cien días como gobernadora de Guerrero Evelyn Salgado Pineda se verá obligada a realizar un cambio en una de las posiciones más importantes de su gabinete.

Se trata de la Secretaría General de Gobierno donde despacha Saúl López Sollano. El nuevo apaga fuegos del gobierno estatal sería el subsecretario de Desarrollo Político y Social, Ludwig Marcial Reynoso.

El motivo es que López Sollano regresará al Senado de la República. Como es públicamente conocido, él es suplente del senador Félix Salgado Macedonio quien prepara ya una nueva solicitud de licencia.

Fuentes cercanas a Salgado Macedonio me confirmaron que irá con todo a promover y defender la consulta para la revocación de mandato en apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador, para lo cual se prepara a recorrer varios estados de la República.

Entre sus seguidores hay incluso la versión de que la gira servirá para palpar el ánimo hacia el guerrerense, luego de lo cual definirá si se sube o no a la carrera presidencial, como muchos de ellos en diferentes lugares del país ya le han pedido que participe.

El Ton y el Son

Si bien el de la Secretaría General se tratará de un cambio forzado por las circunstancias políticas, hay otros que la gobernadora ya debe estar considerando.

El relevo más urgente es en la Secretaría de Turismo estatal, donde su titular Santos Ramírez Cuevas fue exhibido de haberle pedido a empresarios turísticos que le dieran regalos para los empleados de su oficina.

Que un servidor público acepte regalos es cohecho, que los pida es corrupción, y Evelyn Salgado no puede permitirla en su gabinete ni sostener a quien la cometió.

El que Ramírez haya tenido el descaro de solicitarlo por escrito es otra agravante. En política hay dos cosas que no se perdonan: La deslealtad y la estupidez.

#Revolcadero

1.- Abelina López Rodríguez no necesita hacer cambios de funcionarios, a ella se le van solitos. ¿Por qué será?

2.- El alcalde de San Marcos Tomás Hernández Palma le sigue sacando jugo político a la Riviera impulsada por el ex gobernador Héctor Astudillo Flores. Expresa un dicho: ¡Qué bonito es no hacer nada! ¿Y después de no hacer nada? ¡Descansar!

3.- En Coyuca de Benítez el presidente municipal Ossiel Pacheco, habla de proyectos de turismo sustentable en un municipio donde apenas un 20 por ciento de sus habitantes cuentan con drenaje. ¿Qué será, Ecoturismo, o Nejoturismo lo que promueve el alcalde?