Se solicitan ideas

De acuerdo a cifras proporcionadas por el INEGI y el IMCO, en Guerrero vamos de mal en peor. El PIB per cápita es de 77 mil 87 pesos, con 97 centavos; el porcentaje de la población de 25 años y más, que cuenta con educación superior, normal o técnica es de apenas el 14. 6 por ciento. En materia de “Gobiernos eficientes y eficaces, estamos en el lugar 32. El PIB turístico es de apenas 3.48 por ciento, en promedio; la inversión extranjera directa es de 1.52 y en materia de innovación en los sectores económicos, estamos en el último lugar de todos los demás estados. Solo por enunciar algunos rubros, que no todos, porque no alcanzaría este espacio. Por ello, lo invito, estimado lector, a que consulte las respectivas páginas de las instituciones arriba señaladas, incluyendo la correspondiente al CONEVAL, que mide las carencias sociales. Por si no fuera suficiente, el índice de criminalidad no disminuye. Al contrario, va en aumento. Ya no menciono, para no ser repetitivo, el subejercicio de las aportaciones y participaciones federales que se tienen que regresar a la Federación. Todo lo anterior cancela las inversiones -las cuales instalan empresas, éstas generan empleos, éstos maquilan bienes y servicios que, a su vez, producen ingresos para las familias y para el gobierno (impuestos).

¿Habrá, en algún momento de este sexenio, la noticia sobre un plan, programas y calendario de acciones concretas para revertir estos índices? Y no solamente por parte del gobierno, sino de los partidos políticos, de las asociaciones de profesionistas, civiles, turísticas, del transporte, gremiales, etcétera.