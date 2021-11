Salud y economía en México: Sin estrategia

El once del mes en curso, el director de la Organización Mundial de la Salud para Europa, Hans Kluge, informó sobre el riesgo de que “en los próximos tres meses” esta región puede registrar medio millón de muertes por la pandemia de Covid-19 , y aún más, alertó a “cambiar nuestra táctica y pasar de reaccionar ante las oleadas de Covid-19 a evitar que se produzcan”.

Este lunes 29 de noviembre el gobierno de los Estados Unidos , ante la presencia de la mutante de esta pandemia, la Ómicron, iniciará con restricciones anunciadas por el Presidente Joe Biden que dijo se basa ”guiándonos por lo que la ciencia y mi equipo médico me aconsejan ”. Además de Estados Unidos, otros países como Canadá y Brasil se sumaron a restricciones como la suspensión de vuelos procedentes de países africanos, tomadas por la Unión Europa.

En México, la voz oficial para abordar el tema de la Pandemia, Hugo López-Gatell, dijo: “las restricciones de viajes o cierres de fronteras son medidas poco útiles ; Ver la economía y el bienestar de los pueblos ”. Y agregó que “La información difundida sobre los riesgos de la nueva variante es desproporcionada…”

Registrada como Variante B.1.1.529, con nombre ómicron , con al menos 10 mutaciones, se han detectado casos en Sudáfrica, Botsuana, Bélgica, Hong Kong e Israel, y es considerado por la OMS con un mayor riesgo de reinfección

Junto con la información de una Cuarta Ola de Contagios que pondría en mayor riesgo a la población , el tema de la pandemia está aún lejos de considerar fuera del contexto de bienestar de la población y lejos del restablecimiento de la vida social como se llevaba antes de su presencia.

El primer confinamiento mostró la vulnerabilidad de la sociedad con cada circunstancia familiar, pero también la de los gobiernos en sus tres niveles en materia de salud, economía, por citar los de mayor impacto.

En educación hay un retroceso que marcó a la sociedad con diferencias notables de enseñanza-aprendizaje . En economía la falta de solvencia de una clase media que se ubicó en el de nivel socioeconómico bajo. Y en salud la carencia de voluntad política para ayudar a la sociedad que no acudió a los hospitales oficiales a recibir atención médica y sufrió en solitario la forma de curarse para superar la crisis de salud y la pérdida de vida.

En Chilpancingo la Alcaldesa Norma Hernández Martínez, emulando la irresponsabilidad en el tema de la Gobernadora de Campeche, Layda Sansores, sustenta la reactivación económica a través de concentraciones como la “zocaleada” y anuncia la realización del evento “Paseo del Pendón” que precede a la Feria de San Mateo, Navidad y Año Nuevo, es decir, más agrupamiento social frente a una ponderada declaración de la Gobernadora Evelyn Salgado que dice “aún no está definido”

El riesgo para la sociedad mexicana está latente. No hay estrategia para mantener la economía a salvo y no hay una estrategia para el cuidado de la salud preventiva de lo que se dice puede llegar con altas posibilidades de contagios y reinfecciones. Lo que parece nos queda como sociedad es abrir los canales de información a los grupos más serios y tomar de ellos la información que ayude a nuestras familias a no sucumbir en la necedad de vivir. ¿Surrealismo?