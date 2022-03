¿Revocación de mandato o campaña política?

Los sectores politicos del partido MORENA, se están moviendo para convencer a la ciudadanía salga a votar a favor del Ejecutivo federal.

Para que continúe en el poder, está actividad debería ser realizada por el instituto nacional electoral, y no por simpatizantes de morena.

Hay líderes de dicho partido haciendo reuniones masivas, para que los mexicanos salgan a votar el diez de abril próximo, para que el ejecutivo federal continúe en el poder.

Mientras los órganos de fiscalización se encuentran dormidos en sus laureles, para fiscalizar los recursos de Morena, que se encuentra gastando, en cada rincón de los estados, convenciendo a la ciudadanía para que siga el gobierno federal.

Entonces la consulta es política o es ciudadana, cuál es el miedo del ejecutivo federal, o solamente quiere saber cómo se encuentra gobernando al pueblo, es sencillo que se espere a las elecciones oficiales y ahí vera el resultado.

Hacemos un llamado a la contraloría interna del instituto nacional electoral a la auditoría superior de la federacion y a las dependencias de fiscalización de cada estado para saber de dónde se está sacando el recurso invertido que está haciendo morena.

Que eso sí lo debe, debe de saber el pueblo, y no seguir siendo cómplices de gastos que en nada vienen a beneficiar a la ciudadanía.

En nuestro estado, hay brigadas casa por casa, y no son del INE, si no partidarios de morena, o sea los siervos de la nación, están pegando calcamonias en los automóviles, hay espectaculares, están haciendo llamadas telefónicas invitando a votar en la consulta de revocación de mandato, pero no le dicen al ciudadano que el debe de tomar su propia decisión, si no le dicen debes de votar para que el ejecutivo federal, siga en el poder.

O sea están alecionando al pueblo a su favor, ahora será verdad de que si la consulta de revocación de mandato, es en contra del ejecutivo federal, dejara de ser presidente de la República, claro que no porque la carta que tiene bajo la manga, el ejecutivo federal, es decir a mi el pueblo me eligió para dirigir la riendas de México, por seis años y no por tres.

Otra de las cosas la revocación de mandato no se encuentra sustentada realmente como lo señala nuestra carta manga, primero porque no es el pueblo que estar solicitando dicha consulta, segundo no está fundamentada en un acto que ponga al país en riego, aunque en eso estamos en riego, o exista una denuncia de carácter penal, civil o de desafuero, por actos consumidos por el ejecutivo federal,y que estos pongan en peligro la estabilidad del país.

Por eso se debe de tener mucho cuidado si es que la ciudadanía sale a votar, y no dejarse engañar por los actos de proselitismo político, de un partido que se considera derrotado antes de las elecciones oficiales, y que se encuentra en el fin de su era, con esto no quiero decir que no se salga a votar, si no que antes de salir hacerlo se tenga bien definido como lo va hacer.

Y ponerle un hasta aquí, los que se encuentran haciendo campaña política permanente a favor de su instituto politico, así las cosas. ¿O USTED QUÉ OPINA AMIGO LECTOR?.