Retroceso en los derechos humanos de las mujeres norteamericanas

La espiritualidad no es lo mismo que la religiosidad. Basados en reglas que tienen que ver con las religiones, los integrantes de la Corte Suprema de Estados Unidos de Norteamérica dieron marcha atrás a la ley que estaba vigente desde 1973 , Roe versus Wade, que era el derecho de las mujeres a interrumpir el embarazo.

Los avances que se obtendrán en materia de Derechos Humanos de las mujeres, con el pretexto de estar a favor de la vida, hoy se desconocen, en la Corte estadounidense por mayoría de votos: seis legisladores que votaron a favor, tres en contra y una abstención Son ellos, los ciudadanos que pertenecen a uno de los países más violentos , sobre todo en lo que respeta a los jóvenes que sin restricción alguna toman un arma para ir a “cazar” humanos por un problema de xenofobia. ¿De qué me están hablando?

Si, son ellos mismos los que en las guerras justifican ser los salvadores del mundo , bombardeando, eliminando, exterminando a seres humanos. O cuando cometen atrocidades con los migrantes mexicanos o de América del Sur.

¿De qué me están hablando? Cuando al discriminar a las personas de color se ensañan como pasó con George Floyd, asesinado por policías norteamericanos, conocido como crímenes de odio, por el hecho de sentirse como una raza superior.

No confundir la espiritualidad , que nos lleva a una conexión con el universo , porque de manera contraria, los libros “sagrados” fueron redactados por “hombres”, debido a que a ellos se les dio el privilegio de aprender a leer y escribir y se daban la libertad de poner a las mujeres en segundo término. Todavía en el medio oriente, gracias a su religión, se violenta a las mujeres. Y no podemos ir muy lejos porque la conquista, como se ha dicho en muchos libros de historia fue a través de la cruz y la espada.

Hoy el movimiento de mujeres, ve caer un castillo construido para ellas que se hace añicos. La despenalización del aborto fue una demanda porque la cultura del machismo se ha impuesto y las mujeres que abortan es porque no cuentan con ningún apoyo, ni moral, ni económico de su pareja. Sin embargo quienes creen que a las mujeres les gusta abortar, no saben lo doloroso y difícil que es someterse a ese proceso , que a veces pueden morir por no hacerlo con la debida salubridad.. Por ello debe ser asistida en un hospital con todas las medidas higienicas.

En respuesta a estos acontecimientos y en reconocimiento del Día Internacional del Aborto Seguro, Tarah Demant, directora del Programa sobre Género, Sexualidad e Identidad de Amnistía Internacional, manifestó:

“Prohibir el acceso legal al aborto no pone fin al aborto ; en su lugar, obliga a quienes están embarazadas a recurrir a abortos peligrosos, lo que vulnera sus derechos e incrementa la mortalidad y la morbilidad materna. Sobre todo, surgen las políticas restrictivas.