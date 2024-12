Retrato Hereje / Los negocios de García Luna y los Bartlett

No hubo personaje que para el expresidente López Obrador simbolizara mejor la corrupción pública que Genaro García Luna. Tampoco, ningún integrante de su gobierno por el que saliera a dar la cara con más vehemencia que Manuel Bartlett, pese a las múltiples denuncias sobre tráfico de influencias en beneficio propio, de su pareja e hijo. Hoy le comparto que ambos actores quedaron unidos por negocios ilegales.

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum cuenta con evidencias sólidas, provistas por funcionarios de Estados Unidos, de que García Luna fue el conducto para cubrir pagos, por al menos cinco millones de dólares en transferencias financieras desde Miami, a la señora Julia Abdala, pareja sentimental de Bartlett Díaz durante el último cuarto de siglo.

La presunción de autoridades de ambos países es que Abdala Lemus cobró dicha cantidad como soborno para el otorgamiento de contratos por parte de operadores suyos incrustados en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y sus filiales, bajo la dirección de Bartlett, su concubino.

Fuentes consultadas confirmaron estas transferencias y dijeron que no está claro aún cuál y qué tipo de compañía usó el cabildeo ante la CFE por parte de García Luna, el poderoso exsecretario de Seguridad Pública (2006-2012, bajo el gobierno de Felipe Calderón) procesado en la Unión Americana por vínculos con el narcotráfico.

Los señalamientos contra Bartlett y su círculo personal estarían incluidos en carpetas de investigaciones extraoficiales ordenadas por Sheinbaum Pardo desde el periodo de su campaña presidencial, para contar con un adecuado diagnóstico sobre miembros salientes del equipo López Obrador y algunos aspirantes a integrar el gobierno entrante. Esta tarea fue encomendada a funcionarios de las secretarías de la Función Pública, Hacienda, el SAT y la Unidad de Inteligencia Financiera, bajo la coordinación de la ahora secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

Las sospechas de Palacio sobre Bartlett se extienden a la compra a privados de decenas de plantas generadoras de electricidad, de pequeña y mediana dimensión, a precios por arriba de su valor en mercado.

Virtualmente desde el inicio del sexenio de López Obrador proliferaron señalamientos sobre el enriquecimiento de Bartlett Díaz. Las evidencias sobre la señora Abdala Lemus fueron recurrentes desde años antes. Ella se desempeñaba como periodista en Puebla cuando entrevistó al entonces gobernador de aquella entidad entre 1993 y 1999. Era conocida también como propietaria de pequeñas joyerías donde se vendía bisutería. Contrajo un crédito bancario por medio millón de pesos que nunca pudo pagar y fue rescatado por el Fobaproa. No se le conoció mayor patrimonio personal.

Revelaciones de los periodistas Arely Quintero y Carlos Loret de Mola, así como de la revista “Proceso”, pusieron a descubierto que Bartlett había impulsado la creación de una decena de empresas, cinco de las cuales figuraban a nombre de Julia Abdala, y las demás al de su hijo León Manuel Bartlett Álvarez, todas orientadas a prestar servicios a entidades gubernamentales.

En septiembre de 2019, tras meses de señalamientos periodísticos, refutados por López Obrador, el titular de CFE dijo que en su declaración patrimonial no incluyó los bienes de sus hijos, “porque no dependen de mí”, ni tampoco de Julia Abdala, a la que describió como su pareja sentimental por 20 años, “pero no tengo ningún vínculo jurídico con ella”.

Ahora sabemos que la corrupción hermanó a Bartlett Díaz y su primer círculo con García Luna. Una de las paradojas del sexenio recién concluido.