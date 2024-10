Retazos de vida

Hoy que se conmemora el mes de la sensibilización por el Cáncer de Mama, quiero honrar a una gran mujer, ella fue Laura Ramírez García, una de las fundadoras del Grupo Reto Acapulco, que dejó como legado haber adquirido la Casa Reto, lugar donde se recibe a las mujeres que han sido operadas por cáncer mamario.

Fue una tarde especial cuando la conocí, tal vez fue en 1988, porque uno de mis hijos estaba en preprimaria en el turno matutino. Nos citaron a los padres de familia de esa escuela a una plática por la tarde. Se trataba de una mujer que había solicitado a la directora un espacio para hablar a las madres de familia sobre el cáncer de mama.

Fue la primera vez que escuché hablar sobre esta condición; la mujer que estaba frente a nosotras, no llevaba material para su exposición, sólo su testimonio de vida, sobre su experiencia con el cáncer; con una voz suave, pausada, no fingida, un poco diferente de como hablamos las y los costeños, ella explicaba que deberíamos conocer nuestro cuerpo para poder detectar alguna protuberancia, yo la veía asombrada. Nos decía que ella había sido diagnosticada de cáncer de seno y que por esa razón la habían operado. Que uno de los factores de riesgo era que había antecedentes en su familia y que habían muerto por esa causa, pero que como ella era pequeña se lo ocultaron. Por ello es que recomendaba revisar si hay antecedentes o no dentro de la familia. Y su voz se quebraba cuando terminaba de hablar.

Después supe que tenía poco de radicar en Acapulco; Que venía de la Ciudad de México con sus dos hijos y una nieta; que trabajaba en una institución de salud y eso le permitía conocer a muchos médicos. Que la estimaban mucho por su empatía con las mujeres recién diagnosticadas; que no había lugar donde no la conocieran por llevar su testimonio; que abría espacios para dejar oír su voz. Uno de esos espacios era el Hospital General de Acapulco.

Laura Ramírez tenía ese don de sumarse a las otras causas, y por esa razón cuando la invitaban a participar en eventos ella con otras voluntarias asistía y colocaba una mesa donde exhibía prótesis, brasieres, trípticos, turbantes, un maniquí para explicar la anatomía del seno, lo mismo hacía con hospitales, en donde también aprovechaba las campañas para dar a conocer su asociación.

En cierta ocasión me comentó que en el otro seno tenía unas bolitas, que posiblemente eran fibrosis y que se las iba a operar. Al siguiente día, cuando salió de la cirugía la llamé para preguntar cómo estaba, me contestó que eran cáncer y que tuvieron que extirpar el otro seno. A mí me impactó la noticia escucharla y al notar ella mi tristeza, me replicó que la cirugía le permitía vivir otro retazo de vida, aunque fuera por minutos o días o meses, ella agradecía a la vida seguir con vida, aunque no tuviera sus dos senos.

Se incorporó de nuevo a la vida, pero con más fuerza, seguía dando pláticas en los pasillos del Hospital General, ya que su director, el doctor De la Peña se lo permitía, ayudada por la trabajadora social Rosa María Santiago Paloalto. Y no solo eso, la permitieron darlas en la sala de juntas; pero no estaba conforme con tener un espacio prestado. Se propuso buscar un lugar propio que pudiera ser para las mujeres que acudían en busca de orientación y apoyo; encontró uno muy pequeño, hizo cuentas para ver si alcanzaba a reunir el dinero; vendió la camioneta que la habían regalado del Grupo Reto México proporcionado para su trabajo, luego fue a la Beneficencia Pública a pedir que la ayudaran con el resto para adquirir ese inmueble. Y lo logró. Ahora las mujeres mastectomizadas tenían un lugar propio. Poco a poco lo fue amueblando, que era el otro problema, aun así, consiguió donativos en especie y en dinero. Aquí desde entonces, se brinda atención a las mujeres operadas de cáncer de mama, a través de terapia física, de atención psicológica, de apoyo moral así como artículos para hacerlas sentir bien a estas mujeres que acuden a Reto.

En mi página Cíhuatl, las mujeres hablan, que publicaba en El Sol de Acapulco, la invité a escribir sobre su sentir de esta condición por la que estaba pasando. Se animó porque dijo que siempre había querido ser periodista. Cada semana me enviaba un artículo y así fue durante diez años.

De nuevo hizo su aparición el cáncer, pero ahora en el estómago, en el epiplón, dijo, y empezó de nuevo su tratamiento; por cuestiones de trabajo de su hija se tuvo que ir a vivir a Querétaro. Allá siguió en su lucha, no se detuvo. Yo capturé sus escritos que escribió para mi página C+ihuatl, con ellos se hizo un libro, que se presentó en el 2005 con el título de “Reto al Destino”. Ese día en que falleció me comentó su hija, que se sentía orgullosa de su libro y que lo había estado leyendo. Falleció el 15 de junio de 2007 en la ciudad de Querétaro.