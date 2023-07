En esta misma semana, unas dos mil personas, aproximadamente, bloquearon la carretera México-Acapulco. Esto hizo que miles de personas se vieran afectadas en su derecho-garantía de tránsito. Ello constituye un delito; sin embargo, el gobierno del estado instaló una “mesa de diálogo” con los delincuentes. Se vanaglorió de que resolvió el problema con diálogo y no con represión.

La anterior aseveración solo pueden expresarla los ignorantes, los ineptos o los imbéciles. La represión es la acción que un gobierno hace para contener, detener o castigar con violencia actuaciones políticas o sociales. Y éste no fue el caso.

La Constitución es muy clara al respecto, en su artículo seis: “La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público . . . Así también, el artículo noveno es contundente: “No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada, tiene derecho de deliberar. No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto, a una autoridad, si no se profieren injurias contra ésta, ni se hiciere uso de violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee.”

La Ley e seguridad nacional establece, en su quinto artículo: Para los efectos de la presente Ley, son amenazas a la Seguridad Nacional: Actos tendentes a sabotaje, terrorismo, rebelión, actos que impidan a las autoridades actuar contra la delincuencia organizada; actos tendentes a destruir o inhabilitar la infraestructura de carácter estratégico o indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos . . .

Por lo antes expuesto, el ejercicio de la fuerza pública no es, de ninguna manera, represión. Sin embargo, la autoridad tuvo miedo, se doblegó y se hizo cómplice de los delincuentes. Allí hay un tema de responsabilidad de los servidores públicos, si no es que de delito por omisión en sus deberes y comisión por sus acuerdos.