A inicio de semana se dio el debate y votación en la LXII Legislatura del Congreso del Estado de Guerrero, para aprobar o no, “ La reelección de Diputados y miembros de los Cabildos en los Ayuntamientos, sin separarse del cargo”, es decir, sin pedir licencia 90 días antes de la elección de que se trate; como lo tipificaba la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero LIPEG.

Cabe mencionar que la reelección como tal, se había aprobado desde 2014, con la LXI Legislatura; pero era con el candado de renunciar al cargo 3 meses antes de la elección, como lo marcaba la Ley. Estos cambios o modificaciones así suceden, es de poco en poco. - Con esto me viene a mi mente, lo que hiso en su momento (hace poco más de un siglo), el más grande dictador que tiene en la historia nuestro México, el Gral. José de la Cruz Porfirio Díaz Mori, que se perpetro en el poder solamente 31 años; Díaz en su lucha por la Presidencia, llegó con la bandera de no a la reelección y al terminar su primer cuatrienio, como era en esos tiempos, le dejó encargada la presidencia a su compadre, el también Gral. Manuel González, con la condición de que al terminar esté su cuatrienio, le devolviera la estafeta. Para todo esto, ya habían modificado la Constitución con un “No a la Reelección Inmediata”, es decir, había un intervalo; que, al volver de nuevo Porfirio Díaz a la Presidencia, en la nueva Reforma, solo eliminaron dicho intervalo. Y así se sigue, para después proponer a los Diputados de ese tiempo ampliar de 4 años a 8 por cada periodo, lo que no sucedió, porque se les hiso mucho, pero si lo aumentaron a 6 años y así quedó hasta la fecha el periodo, mejor conocido como sexenio.

Así veo que están operando tanto la legislatura anterior, como la actual en esté tema de la reelección sin separarse del cargo, claro con sus excepciones, porque hay Diputados que votaron en contra, como lo fue Acción Nacional y Movimiento Ciudadano y eso habla de que todavía hay unos pocos que tienen ética y principios. Aun que son los menos porque está iniciativa la propuso el PRD, la apoyaron principal y mayoritariamente los diputados de MORENA y los siguieron los del PRI.

Que diría el gran demócrata Coahuilense Don Francisco I. Madero González, con su máxima “SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN”, que utilizó en su lucha contra Don Porfirio Díaz, para poder sacarlo del poder. Pero para esto sucedieron muchísimas cosas, desde muertes, desapariciones y encarcelamientos de los propios políticos que estaban en contra de Díaz, hasta el propio Madero, estuvo en la cárcel, siendo candidato Presidencial, claro que en esos comicios ganó Díaz porque el candidato opositor, estaba en la cárcel.

Diputados de Guerrero, ¿Es enserio? Entonces todas esas vidas, desapariciones y encarcelamientos fueron en vano. Ni siquiera les van a dejar a sus suplentes los 3 meses que se les acostumbraba dejar, para probar las mieles del poder, o como premio a su trabajo en campaña para que ustedes lograran accesar a una Curul. Ya ni esos 3 meses disfrutaran los suplentes, ustedes antes les dejaban ese pequeño periodo, al dejar el cargo para brincar como chapulines, de un puesto a otro. Con esta reforma, los Suplentes y la nada, es lo mismo. Es más, una postura en el debate fue que se aplicará en la próxima legislatura, pero no, no quisieron; había mucha prisa por aprobar la ya multicitada Ley.

No me queda más que recordarles su toma de protesta, “y si así no lo hicieren… que el país se los reclame”. No les extrañe pues, al andar por las calles que les lluevan “jitomatasos y huevasos”. ¿No cree usted, estimado lector?