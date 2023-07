Realpolitik | Y con ustedes Xóchitl Gálvez…

Apenas la semana pasada, en la anterior columna, se señalaba que la oposición en México era prácticamente testimonial, entre otras cosas por la falta de la personificación y el encauzamiento del descontento ciudadano contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y “de pronto flash la chica del huipil azul”…, el propio Presidente dirigió los reflectores del escenario político hacia la senadora del Partido Acción Nacional (PAN) de origen otomí Xóchitl Gálvez Ruiz.

A partir de la negativa de respetarle su derecho de réplica y entrada al Palacio Nacional, el presidente la comenzó a mencionar en su conferencia matutina conocida como La Mañanera, y con el fin de colocarle en la mira del ejército de bots y cuentas afines a la propaganda oficial en las redes sociales, López Obrador aseguró que la legisladora sería la candidata de la oposición de acuerdo con sus fuentes de inteligencia.

El juego de acciones que López Obrador diciendo que sería la candidata de su archienemigo Claudio X. González hijo, pero que al señalarla y mencionarla desde la mañanera convirtió a Xóchilt Gálvez en precandidata de parte del bloque opositor a la presidencia de la República y elevó sus bonos.

Xóchitl Gálvez que hasta la víspera no ocultaba su interés de ser candidata a Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, subió de rating en unos cuántos días debido a los ataques presidenciales y su ejército desde las trincheras de Twitter y Facebook, así como de los intelectuales y caricaturistas auspiciados por el gobierno. Pero también de los intelectuales, periodistas y actores políticos que son críticos del gobierno quienes reconocieron en ella al personaje necesario para enfrentar al presidente.

López Obrador convirtió a la persona de Gálvez en una reedición de lo que vivió con el presidente Vicente Fox. Al ser blanco de ataque del presidente Fox, López Obrador se convirtió en víctima que lo hizo crecer. Lo mismo está ocurriendo ahora con Xóchitl y el tamaño de su crecimiento se puede inferir por el tamaño de los ataques oficialistas.

9López Obrador tiene diariamente una serie de diatribas contra diversos personajes, a quienes ataca continuamente, entre ellos Carlos Loret de Mola, Cuaudio X. González, Enrique Krauze, Denisse Dresser, por señalar a los más señalados, pero que tienen en común que no son políticos ni tampoco tienen vida partidista, son intelectuales, periodistas y empresarios. A diferencia de estos, Xóchitl Gálvez si lo es. Es política y está interesada en cargos, no lo estaba en la presidencia pero el presidente López Obrador la colocó en esa ruta, una oportunidad que no buscó pero ya está manos a la obra.

Gálvez comparte las mismas prendas que tienen López Obrador y Vicente Fox, dicharachera y atrabancada. Tiene carisma y es amena en su discurso. A diferencia de los demás aspirantes a las respectivas candidaturas, oficiales y opositores, que son personas serias, que cuidan una figura, muy acartonados.

Desde el momento en que fue blanco de López Obrador Gálvez trascendió, hasta dónde llegará quién sabe. Ella entró a competir, y en eso está representando como persona a la oposición a López Obrador que era un espacio vacío y en ello agrupará a los votantes de quienes sin militancia partidista puedan apoyarla y también por aquellos que salgan frustrados del proceso de selección de candidato de Morena. De tal manera que puede ser receptora del voto útil, en la misma condición que hizo ganar a Vicente Fox en el 2000.

La oposición sin partido en México estaba completamente en la orfandad, porque definitivamente los partidos tradicionales con sus propios conflictos internos no ofrecían una actitud competitiva. De hecho no la tienen, ni el PRI que está sufriendo deserciones, ni el PRD que fue prácticamente quedó desmantelado con el surgimiento de Morena, ni tampoco es optimista la situación del PAN.

La aparición de Gálvez Ruiz en el escenario dio a esos opositores que no tienen militancia partidista, pero si preocupaciones e interés políticas, la personificación de una esperanza y esa luz en el camino se las otorgó el mismo personaje al que se oponen.

Esto apenas va a comenzar.