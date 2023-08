Realpolitik | Un presidente singular

Este miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció una respuesta considerada indignante en torno al asesinato de cinco jóvenes en Lagos de Moreno, Jalisco; al finalizar la conferencia matutina ante el vocerío que le pedía su posición en torno a la masacre; el Ejecutivo contó un chiste impertinente. Y este día, aseguró que no había escuchado la pregunta en referencia, y más aún afirmó que su respuesta fue un invento de la oposición.

Es verdad que el presidente no escucha. De eso no hay duda, al menos eso es lo que ha demostrado durante mucho tiempo, no sólo no atiende a una parte de la población, que sea mucha o poca, la desacredita y la acusa de estar en su contra. Esa posición es la que ha polarizado las opiniones políticas en el país.

Para mantenerse en la posición de terquedad, el presidente confía en que el aparato de propaganda gubernamental lo saca de apuros en las redes sociales, con las que busca dominar la narrativa de la agenda pública. López Obrador acusa de sus tropiezos a los medios que el considera parte del bloque opositor (conservadores, les llama) a pesar de que la información es directa a través de los canales de comunicación gubernamentales, por lo cual no hay ningún tipo de manipulación, sólo aquellas ediciones en las que se corta donde comete sus declaraciones infortunadas, como la de ayer.

A los constantes yerros o descubrimientos que muestran hechos de corrupción o de indolencia, el presidente responde con las mismas palabras, que en lugar de responder solamente culpan a los demás de la complicada realidad del país.

Estas líneas de comunicación que son las mismas, “culpa de Calderón”, “culpa de los neoliberales”, “corruptos”, “no somos los mismos”, “tengo otros datos”, entre otras que las acomoda en sus respuestas que por lo general se repiten, es la cantidad de frases célebres que lapidarán su paso por la presidencia. Porque cuando deje el cargo ya no tendrá las huestes que ahora lo defienden, ni tampoco será el jefe de la oficina de propaganda oficial.

Ni tampoco aquellos que ahora lo defienden tendrán estímulos para hacerlo.

Porque incluso quienes ahora lo defienden han sido afectados por las decisiones de sus políticas gubernamentales, aunque no lo reconozcan en público.

Al menos que quienes han sido afectados no relacionen los perjuicios a las decisiones de este gobierno en varios temas, por ejemplo la falta de apoyo para las guarderías; la desaparición del Seguro Popular sin que fuera sustituido y que los afectados, piden la solidaridad a través de las redes sociales para comprar medicamentos; el incremento del Impuesto Sobre la Renta al gravar las prestaciones sociales; al falta de medicamentos en los hospitales del ISSSTE y del Seguro Social; la falta de generación de empleos, entre otros.

La mayor parte de las políticas públicas impulsadas durante este sexenio han sido en detrimento de las condiciones de vida de la clase media, cuyos ingresos han sido afectados de diversas formas.

Este gobierno se metió en una maraña, a la que no le han faltado acusaciones de por qué no han logrado sus cometidos, ni lo prometido.

Así que efectivamente, lo que dijo López Obrador en torno a la muy desafortunada reacción a la pregunta sobre los cinco jóvenes de Lagos de Moreno, Jalisco, de que no escuchó la referencia ni la pregunta, puede ser cierta, porque efectivamente lleva cinco años sin escuchar y eso lo ha convertido en un presidente singular.