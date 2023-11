Realpolitik | Saqueo post Otis, una explicación sociológica

Apenas había transcurrido un poco más de una hora en que había terminado la lluvia y los vientos sostenidos de entre 270 y rachas de 330 kilómetros por hora del huracán Otis, según el boletín del servicio meteorológico de la Comisión Nacional del Agua, cuando una muchedumbre comenzó una serie de saqueos en locales y centros comerciales de cadenas nacionales, y en contra de toda lógica los robos fueron de bienes electrónicos, electrodomésticos, accesorios, ropa calzado, motocicletas, medicamentos y un largo etcétera que por supuesto incluye productos alimenticios y de primera necesidad.

A la natural devastación a consecuencia del huracán de categoría 5 en la escala de Saffir-Simpson, se aunó la catástrofe provocada por la acción depredadora de la masa que saqueó todo tipo de centro comercial, inicialmente y que posteriormente abarcó a todo lugar en que sirviera de exposición o bodega de todo tipo de productos.

¿Quiénes participaron en los saqueos?, ¿Por qué la gente acudió a robar en medio de una catástrofe?, ¿Cuáles fueron las motivaciones de los hurtos?

Aunque el Informe de pobreza y evaluación 2022 Guerrero del Coneval señala que en Acapulco hay 394 mil 861 personas en situación de pobreza y 126 mil 672 en pobreza extrema, es decirse está hablando de 521 mil 533 personas en condiciones de precariedad, de un total de 757 mil 367 habitantes en Acapulco. Este dato está relacionado con la vulnerabilidad de sus viviendas, por los materiales con que las construyeron y lo que significaría daños importantes sino es que la pérdida total de sus casas.

Eso descartaría de primera instancia a las personas en pobreza, que debido a las afectaciones del fenómeno meteorológico no pudieron haber encabezado las primeras acciones de saqueos. Aunque pudieron haber participado posteriormente, no en los primeros momentos, cuando estaban en el recuento de los daños. Quienes encabezaron los hurtos fueron aquellos que no sufrieron daños, por lo cual estuvieron en condiciones de ir a robar.

Aparentemente, según las fotos testimoniales de los saqueadores que posteriormente se publicaron como sanción moral, "para que les de vergüenza", en las redes sociales, principalmente Facebook; quienes participaron en los hurtos fueron de la clase media (baja y alta), o personas asalariadas, es decir con un ingreso garantizado.

Las motivaciones del robo en medio de la catástrofe tienen que ver con las teorías de la psicología de masas y de la anomia, la primera de Gustave Le Bon y la segunda de Robert Merton.

Para Le Bon las personas que componen la masa, por similares o distintos que sean, el hecho de agruparse en una muchedumbre les hace sentir, pensar y actuar de un modo completamente distinto a como lo haría individualmente. En masa o "en bola" es invencible, cede a los instintos y desaparecen por completo los sentimientos de responsabilidad que retiene a las personas de manera individual.

Mientras que el concepto de anomia, es decir "sin normas", lleva a una conducta anómala, que según Merton es la disociación entre las aspiraciones y los caminos para cumplirlas. Es cuando al deseo se le despoja de criterios morales y éticos, porque de lo que se trata de "ganar el juego" y no ganarlo de acuerdo con las reglas del juego.

Los dos conceptos explican las motivaciones del saqueo. Los robos no estaban inicialmente motivados para cubrir la necesidad básica de alimentarse, sino la obtención de obtener toda clase de objetos de lujo y la avaricia de acumular objetos, electrónicos y electrodomésticos, además de motocicletas. Los objetos robados son aquellos ligados a las necesidades ideológicas del consumo, es decir aquellos que dan la apariencia de personas adineradas. Otros artículos robados fueron las bebidas alcohólicas, que también están relacionados a la apariencia, porque se trataba de marcas de alto valor en el mercado.

Por las características de quienes participaron en los saqueos, que se pueden observar en las fotografías difundidas, quienes robaron y lo que robaron no son personas excluidas del consumo por su condición de precariedad, sino de aquellas que son consumistas y que agrupados en la muchedumbre desprovistos de cualquier condición de moral aprovecharon para obtener mucho de todo, sin tener que pagar por ello.