Realpolitik | Respeto a la UAGro

Este 22 de junio miles de universitarios, entre docentes, trabajadores administrativos y de intendencia, así como estudiantes salieron a las calles de Chilpancingo a defender la autonomía universitaria, como parte de esto realizaron mítines tanto en el Congreso como en el Tribunal Electoral del Estado, donde reclamaron respeto a los resultados de la elección del rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro).

La movilización de la comunidad universitaria obedece a una impugnación que el exdiputado federal morenista Rubén Cayetano García, ahora desempleado y autodenominado “universitario honorario” en su delirio de figurar en algo. El exlegislador impugnó el proceso electoral en la universidad ante el Consejo Universitario, el cual como Máximo Órgano de gobierno de la institución desechó el recurso de impugnación y validó la elección, por ello recurrió como segunda instancia al Tribunal Electoral del Estado (TEE).

La impugnación del exdiputado raya en lo absurdo: Objeta que el proceso no se haya dado durante la pandemia del COVID- 19 que obligó al cierre de instalaciones escolares y de todo tipo de aglomeraciones por los riesgos de contagio. Otro argumento de la objeción es que no se permitió el registro a otros candidatos, lo cual se explica porque no cumplían con los requisitos marcados en la legislación universitaria.

Dentro de la UAGro la mayor parte de las corrientes que hacen vida política están apoyando a Javier Saldaña Almazán, por lo cual no hubo candidato con la fuerza suficiente para presentar otra opción. Quienes ahora se presentan como opositores incomprendidos, rompieron con sus respectivos grupos, por lo que no pudieron completar los requisitos como las firmas de apoyo. En otro caso tampoco pudieron acreditar los grados académicos que se solicitan.

La Universidad Autónoma de Guerrero está unida en torno a Saldaña Almazán, más en este momento en que un personaje que no tiene trabajo ni simpatizantes que se encuentra en el desempleo, busca la forma de figurar tratando de intervenir dentro de la institución; pero en esos afanes protagónicos busca llamar la atención del gobierno del estado para ser tomado en cuenta y le den trabajo.

En su movilización los universitarios se reunieron con un legislador de la fracción del PRI y otro de Morena, Héctor Apreza Patrón y Alfredo Sánchez Esquivel, respectivamente. Apreza Patrón recordó los costos de haber logrado la autonomía universitaria para que ahora un provocador vaya a inquietar a los universitarios, por lo que pidió que se les deje decidir de acuerdo con el mandato constitucional, como se gobiernan y cómo eligen a sus autoridades.

El contingente también entregó un documento al Tribunal Electoral para exigir que se respete a la autonomía, recordando que la institución tiene sus propias instancias para la resolución de sus procesos internos. Por lo que pidieron a los magistrados que se respete la elección de rector de la UAGro, donde resultó electo Saldaña Almazán.

La movilización universitaria debe ser un llamado a las autoridades para respetar las leyes universitarias, las cuales dan por válido el proceso electoral que ganó Saldaña Almazán, porque en ella participaron universitarios inscritos y que trabajan dentro de la institución que están siendo impugnados por alguien que cómo no lo es se autodenomina “universitario honorario” para justificar su intromisión a la vida universitaria.