Realpolitik | El Poder es del Presidente

Un exsecretario de Agricultura de México en una entrevista señalaba, recordaba, que un personaje, rico hacendado, le enviaba como regalos productos lácteos y cárnicos elaborados en su rancho. Luego de haber dejado el cargo se lo encontró en algún lugar y le preguntó por qué ya no le enviaba más los obsequios, y el dadivoso personaje le respondió lacónico: “Yo se los sigo enviando a mi amigo el secretario de Agricultura”. Es decir, el personaje seguía enviando regalos al titular de la Secretaría y el exsecretario ya no estaba más ahí.

Esta breve historia refleja las características del sistema político mexicano, que en los 70, tal como la analizó y escribió Daniel Cosío Villegas, como ahora se basa en dos puntales que son el Presidente y el Partido. Y durante seis años quien ostenta el cargo de Presidente de la República es la persona más poderosos del país, y así ha sido durante muchas décadas, y por ese mismo es un dechado de virtudes, que durante seis años se le atribuyen a la figura presidencial, por lo que en algún momento la idea de la reelección se hace presente, la cual finalmente es desechada conforme se acerca la hora de la sucesión presidencial.

Sobre las características del presidencialismo mexicano se han escrito muchas obras, algunas novelas, otras históricas, algunas biografías históricas noveladas; pero quizá la de mayor amplitud sea la colección de seis novelas escritas por Luis Spota en las que nos muestra la cara de la clase política mexicana allá por las décadas de los 50 y 60 (Retrato hablado, Palabras mayores, Sobre la marcha, El primer día, el rostro del sueño, La víspera del trueno), de aquel entonces a la fecha la ficción nos habla de que nada ha cambiado en el comportamiento de la clase política mexicana hasta la fecha.

El Presidente en México todo lo puede, el que se queda sin nada al final del sexenio es quien deja de ostentar la banda y la silla presidencial. Entonces como los regalos del hacendado en la historia inicial, dejan de recibirse.

Es al final del periodo sexenal cuando comienzan a aparecer todos aquellos que, a pesar de ser parte de la administración, comienzan a hablar de los excesos que se cometieron. Todos aquellos que antes alababan al que estaba en el cargo, le dan por criticar, filtrar y revelar los hechos de corrupción de lo que fueron testigos y parte.

Los aparatos de propaganda, que antes eran los medios de comunicación masiva, y ahora son las granjas de bots e influencers de las redes sociales en internet que lo defienden pero no lo harán, porque la defensa será al nuevo Presidente.

A este cambio también se darán los deslindes necesarios para que quien llegue al poder lo pueda hacer totalmente desmarcado del anterior y reclamar el espacio del Poder que se le asignó y ese no se comparte. Esta es la historia cíclica del sistema político mexicano, no hay espacio para dos desde que Lázaro Cárdenas expulsó a Plutarco Elías Calles, el Jefe Máximo con al menos tres presidentes; Cárdenas ya no se dejaría manipular y logró deshacerse de él expulsándolo del país.

Posteriormente, esa fue la idea del Tapado presidencial es que el Presidente dejaba el poder podría influenciar a quien lo heredaba pero no funcionó; aunque fue una práctica que no dejó de hacerse. Ahora, se repite de nuevo la historia de que el Presidente en funciones pretende heredar el Poder a quien mejor lo imite, sin embargo esta historia se repite y no es posible que el resultado sea diferente a lo ya vivido.

Porque el Poder pertenece a quien ostenta la banda presidencial, no a quien deja de tenerla. Dicho de otra manera, el Poder es del Presidente no de quien deja de serlo.