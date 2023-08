Realpolitik | Educación, libros de texto e ingresos

El debate en torno a los libros de texto para la educación pública básica es intenso. Por un lado, el desacato de la autoridad a una orden judicial para que no se distribuya el material educativo, que ha dado pie a que por la obstinación del gobierno federal por hacerlo se enfrente a la oposición partidista y se pida no recibirlo, quemarlo o arrancarle páginas. Y por otra parte, al señalamiento de errores por parte de personas ligadas a los temas tratados dentro de los libros, y en este lado también hay especialista que celebran la inclusión de ciertos temas que anteriormente no estaban apuntados en los libros formativos.

Esto es lo que está dentro del centro de la polémica, las opiniones en pro y en contra de la distribución de los libros de texto para la educación básica. Aunado a ello, lo que se podría considerar como una especie de cruzada de Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, que con la línea de que esos libros propalan el “virus comunista” se difunde información en sus noticieros y en la propia cuenta de Twitter del empresario.

Sin embargo, a pesar del escándalo que se ha armado al respecto, en medio de este ruido de quienes apoyan o rechazan la distribución de los libros, en México hay una realidad que no se puede soslayar. Y lo primero es las complicaciones que existe para establecer las políticas educativas sexenales, porque en ella intervienen tres factores que por lo general no se alinean, que son gobierno, sindicatos y docentes.

Primero: Al igual que el tema de la Salud el gobierno federal en los cuatro años que lleva no ha podido implementar políticas públicas. En Salud inició con el Instituto Nacional de Salud (Insabi) que en la actualidad se convirtió en IMSS- Bienestar. En Educación su política denominada Nueva Escuela Mexicana apenas se echa a andar con los problemas mencionados en torno a los libros de texto. A diferencia del gobierno de Enrique Peña Nieto que echó a andar su reforma educativa con la oposición y rechazo de los sindicatos magisteriales, de manera abierta la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y de manera discreta el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

Segundo: Quienes deben operar las políticas educativas son la Secretaría del ramo, los sindicatos magisteriales y los docentes. Son estos actores, sobre todo en la educación pública quienes no se alinean a los postulados de las políticas públicas.

Por ejemplo, alrededor del tema de los libros hay una declaración de un líder de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), que asegura que estos temas que se incluyeron en los libros los profesores cetegistas han estado aplicando en las aulas desde el 2013, durante el gobierno de Peña Nieto. Lo cual significa que no importa para dónde vayan las reformas educativas, los profesores trabajarán lo que quieran.

Por otro lado, este es un detalle importante, quienes se están sometiendo a procesos de ideologización en su formación educativa escolarizada son aquellos que se encuentran en las escuelas públicas. Lo cual quiere decir que son las personas que no tienen otra opción para educarse más que las escuelas de gobierno.

Es de todos conocido las enormes carencias y fallas en el sistema educativo público, que incrementa la brecha de desigualdad; por la misma razón que muchos de quienes tienen la oportunidad por sus ingresos económicos prefieren enviar a sus hijos a escuelas privadas.

“La escuela no puede ser instrumento de un partido, y el maestro falta a todos sus deberes cuando usa de la autoridad que le es otorgada para arrastrar a sus alumnos a comulgar con sus prejucios personales, por muy justificados que le puedan parecer éstos”, señala el sociólogo francés Emile Durkheim en su libro “Educación y sociología”.

Este exhorto del francés tiene como tope aquel sistema educativo privado, en donde las condiciones de recepción de enseñanza son diferentes a la del sistema educativo en el que predominan las “causas políticas” que limitan la instrucción al pensamiento de quienes ejercen el magisterio de manera ideologizada y politizada.

Con la apuesta del gobierno federal a los nuevos libros de texto se promueve otras cosas, pero no la formación y la enseñanza para la vida. Al fin y al cabo el hijo menor del presidente estudia en otro país.