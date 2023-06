Realpolitik | Edomex, Coahuila y el 2024

Los estados de México y Coahuila fueron colocados dentro de la ruta de las elecciones federales del 2024 como parte de un ejercicio del poder y que precisamente por sus consecuencias afectará al partido Morena. Si los candidatos de Morena pierden las derivaciones de los comicios será el endurecimiento del sistema político electoral, obedeciendo al Plan C que consigna ningún voto a los opositores, que el presidente Andrés Manuel López Obrador identifica con el nombre genérico del bloque conservador.

La intervención de López Obrador en Coahuila para deslindarse del candidato del Partido del Trabajo (PT), Ricardo Mejía Berdeja, en la que lo acusa de no haberse despedido y asegurar de que no está relacionado con él; y posteriormente el líder de Morena, Mario Delgado, hizo manita de puerco a los dirigentes del PT y del Verde Ecologista de México, para que le retiraran el apoyo a sus candidatos registrados, Mejía Berdeja y Lenin Pérez, es una muestra del grado de desesperación en el que se encuentran, debido a que el candidato Armando Guadiana no repunta.

Según las encuestas conocidas, Manolo Jiménez (alianza PAN, PRI, PRD) está por unos diez puntos arriba de Guadiana (Morena), así que el hecho de doblar a las dirigencias nacionales de los partidos con los que está aliado puede indicar la veracidad de los datos. Porque aun cuando el deslinde del PT y del Verde a sus aspirantes es demasiado tarde, porque la elección está muy cerca; así que en los terrenos legales no tiene ningún efecto el retiro del apoyo institucional.

La acción de Morena y los dirigentes nacionales del PT y Verde sólo tiene efectos mediáticos, lo demás es discurso justificatorio. Por lo general las estructuras partidistas en los estados son menores, se incrementan en la medida de que el aspirante oficial a algún cargo atrae a sus seguidores y a los de los operadores. De tal manera que la estrategia diseñada para atraer indecisos sólo servirá para fortalecer la decisión de los votantes anti Guadiana o anti Morena, quienes podrán decidir el voto por el candidato del PRI.

Para quienes no apoyaban desde el inicio a Guadiana y por lo mismo se fueron con Mejía, van a tener que negociar con el otro puntero, es decir con el candidato del PRI. El otro detalle que afectará a Morena es que quienes vayan a votar marquen los logotipos del PT o del Verde y además Morena, no sólo afectará a los candidatos de Mejía y Pérez, sino al propio Guadiana, porque serán nulos.

Por otro lado, aunque hay ventaja, ligera o amplia, según se crea; la candidata de la alianza Morena, PT y PVEM, Delfina Gómez, hace actuar con mayor prudencia a Morena hasta ahora.

Sin embargo, el otro frente abierto dentro de Morena está en el interior, más que en el exterior con los partidos que no han podido construir un liderazgo opositor que capitalice el descontento en contra del presidente López Obrador y de Morena. Así que la fractura que se genere con el destape del candidato presidencial será la que alimente a quien salga del bloque opositor.

Tener fe en que cuando se conozca el nombre del sucesor presidencial el partido se mantenga unido, es ir contra la naturaleza humana. Difícilmente quien no sea nominado se mantendrá disciplinado y si dice que lo hará, será simulación.

La historia de México ha enseñado que las nominaciones presidenciales para la sucesión son conflictivas por su propia naturaleza porque lo que se pelea es el control del país durante seis años. Seis años en que el presidente es el dueño de todo lo que hay en la tierra, en el aire y en el agua… y si no le pertenece, le pertenecerá gracias a unos cuantos decretos expropiatorios.