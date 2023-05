¡Quitan recursos a la atención de desastres!

En el centro del país se viven momentos de extrema emergencia ante la intensa actividad que ha registrado el Volcán Popocatépetl, que se encuentra en fase 3 amarilla y que mantiene en alerta a miles de pobladores.

La zozobra no solo se debe a “don Goyo”, sino sobre todo porque el gobierno ha quitado 70% de los recursos con los que contaba el Fondo para Desastres Naturales (FONDEN), para poder atender los problemas ocasionados por un temblor, inundación, huracán, explosión o bien, erupción de un volcán, fondo que se encontraba al alcance de los gobiernos municipal y estatal.

Mientras en 2018 el FONDEN tenía una bolsa de más de 26 mil millones de pesos acumulados a lo largo de los años, hoy el gobierno se ha gastado gran parte de ese monto y ahora solo cuenta con 7 mil 500 millones de pesos dispersados en diversas dependencias, como las Fuerzas Armadas y la Secretaría del Bienestar, lo que retrasará la aplicación inmediata de la raquítica cantidad, ante un eventual un desastre natural.

Para muestra un botón. Los efectos dañinos causados por “don Goyo” se están haciendo sentir, la ceniza que ha emitido el volcán ya ha afectado sembradíos, negocios y la salud pública, sin que la sociedad cuente con un mecanismo claro para solicitar el apoyo gubernamental.

Con la desaparición del FONDEN, cualquier situación se vuelve de cuidado alarmante. En Guerrero estamos a punto de sufrir una nueva temporada de huracanes y sabemos lo devastadores que son, hemos padecido en carne propia sus efectos sobre nuestras comunidades y familias, los fenómenos naturales de este tipo nos ponen en alerta y, en alarma porque no hay recursos suficientes para hacerles frente.

La protección y el bienestar de las familias no pueden estar a la suerte de un volado, con un gobierno apostando a que no pase nada y mientras tanto usar los recursos para otras cosas. Esa es una irresponsabilidad gubernamental que no puede permitirse.

Desde el Senado hemos exigido que por el bien del Pueblo de México se reconstituya el FONDEN y que no se le estén rasurando los recursos que el día de mañana puede requerir la población para salvar la vida.

Asimismo, hacen falta reglas de operación, tal y como existían en el FONDEN, para establecer los cómo y cuándo bajar los recursos y no haya un desvío de recursos y, en este apartado, sin lugar a dudas, nosotros estamos dispuestos a trabajar en equipo con los demás grupos parlamentarios para mejorar lo tenga que mejorar en las reglas de operación.

Las cosas no están bien en la prevención, atención y remediación de desastres naturales, como tampoco lo están en el campo, la seguridad y los precios de los alimentos.

El gobierno está dejando solas a las familias, particularmente a las guerrerenses que no cuentan con seguridad jurídica ni protección social.

Pienso que la ciudadanía debe exigir que su seguridad y su vida no sea parte de los cálculos del gobierno, ni de cómo amanezca de ánimo, su seguridad y su vida deben estar garantizadas con reglas claras y que el gobierno destine el recurso suficiente para garantizarlas, protegerlas y salvarla.

La seguridad y la vida no son lujos ni caprichos, son una exigencia social.

*Senador de la República

@manuelanorve