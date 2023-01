Quiénes somos y qué hacemos mujeres y hombres

El pasado 25 de enero se cumplieron cuarenta años de haberse creado el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), que por decreto presidencial integró a direcciones de varias secretarías que realizaban funciones independientes de las que actualmente lleva a cabo el INEGI.

Desde esa fecha, 1983, tenemos los mexicanos el orgullo de saber todo lo relacionado con territorio, población y economía, y en este sentido saber todo acerca de quiénes somos y que hacemos.

Ya desde 1882 existía la Dirección General de Estadística que formaba parte de la Secretaría de Fomento, Colonización, Industria y Comercio; más tarde en 1968, la Dirección General de Geografía, dependiente de la Secretaría de la Presidencia; Igualmente, la Dirección General de Política Informática, así como la Dirección General de Integración y Análisis de la Información, que al juntarlas dieron como resultado el INEGI.

Pero no es eso de lo que quiero hablar, sino de las acciones y avances que ha tenido este órgano del crecimiento en cuanto a las encuestas, a la investigación y en cuanto a integrar la perspectiva de género en las estadísticas. No obstante, de que hubo censos para ver cuántas mujeres y cuántos hombres éramos desde tiempos inmemorables, es hasta la IV Conferencia de Beijing cuando los gobiernos se comprometen a utilizar esta herramienta que es el enfoque de género con información desagregada por sexo, no sin antes tomar en cuenta los tratados de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y su protocolo Facultativo, así como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará).

Con este compromiso, el Comité encargado de la perspectiva de género cambió su nombre de Comité de Equidad de Género (2014) por el de Comité de Igualdad de Género, diseñando el programa 2016-2021 a fin de institucionalizar la perspectiva de género en las acciones e investigaciones de ese instituto.

Por otro lado, en 2020 el INEGI dio a conocer en el marco del Día Internacional de la Mujer datos muy importantes en temas como: salud, empleo, política, y educación entre otros, basados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible con el propósito de dar cumplimiento de manera muy formal los informes emanados de las encuestas.

Son muchos los instrumentos en los que se apoya el INEGI, y no podemos dejar de un lado el trabajo que realiza en coordinación con el Instituto Nacional de las Mujeres para saber cuál es la situación de ellas, sobre todo en el tema de violencia de género y de discriminación; una cuestión de la que también se encarga la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), que también permite conocer, en este contexto, el panorama que presenta la población femenina.