¿Quiénes le están fallando a la Gobernadora?

La gobernadora Evelyn Salgado Pineda sin duda ha demostrado carácter y firmeza en la toma de decisiones en los momentos álgidos que ha tenido que hacerle frente para diluir un conflicto social, pero no todos los que integran su gabinete están jalando parejo ni están dando resultados en las responsabilidades que les confirió.

Y no trató de ser un crítico oficioso, me voy a referir a los hechos que han puesto en riesgo la tranquilidad del estado, en donde la titular del estado ha jugado un papel preponderante, al intervenir de manera personal para dar solución a los actos de descontento social.

Obvio que se le aplaude y reconoce a la mandataria estatal su disposición de atender los problemas que se padecen en un estado bronco como Guerrero, aplicando mano suave, pero cuando ha sido necesario ha tomado acciones firmes, que ha permitido mantener la gobernabilidad.

Pero, desde mi particular punto de vista, creo que se está haciendo costumbre que tenga que dar la cara a cada acto de protesta ciudadana, cuando debieran ser los titulares de despacho los que deben de atender y solucionar estos problemas.

Por ejemplo, el Secretario de Educación Guerrero, Marcial Rodríguez Saldaña, no ha tenido la capacidad para apaciguar las protestas del magisterio guerrerense, pues ha dado prioridad a los actos públicos y darse baños de pueblo, proyectando su imagen en las redes sociales cual artista.

Pero cuando los maestros de la CETEG han protestado, ha carecido de oficio político e impedir que tomen las calles y bloqueen carreteras, pues los mismos maestros literalmente lo han echado de las mesas de trabajo y lo han tachado de soberbio e incompetente.

¿Y quien creen que tuvo que apagar el fuego? Si, la gobernadora Evelyn Salgado, quien a través del diálogo logró que liberaran las oficinas de Administración y Finanzas, pero no ha sido el único caso y eso es lo que preocupa.

No alcanzaría el espacio para describir a los mandos medios que no dan una, como por ejemplo el titular de SEMARNAT que no ha atendido las denuncias de contaminación de la bahía de Acapulco o la de Puerto Marqués, además del río de la Sabana y la laguna de Tres Palos.

El último fue el caso de la menor secuestrada Yoseline Patricio, la gobernadora Evelyn Salgado y la Fiscal General del Estado, lo atendieron y se instruyó buscarla hasta que se logró su rescate, el resto de sus colaboradores, simplemente, nadie sabe y nadie supo.

¿O usted qué opina querido lector?