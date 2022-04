Que siempre no... Las Cosas de la Política

El combate a la corrupción y acabar con ella fue un compromiso y bandera electoral permanente, la corrupción se barre de arriba para abajo, los corruptos son todos, son frases cliché que sirvieron para lograr una votación impensada y llegar a la presidencia y el tema de la corrupción del pasado ha quedado rebasado por la corrupción del presente.

Reconoce AMLO que aún no ha podido acabar con la corrupción (31 de Agosto 2020) y recientemente lo volvió a repetir, No se ha podido desterrar la corrupción del gobierno, reconoce AMLO este abril del 2022, es una forma de decir que siempre no ha podido combatirla y mucho menos erradicarla, por el contrario ya los casos de corrupción cada vez son más evidentes en todos los niveles de su gobierno, a pesar de que en su narrativa sigue echándole la culpa al pasado, cuando todo ya es presente, "su presente".

Podemos hablar y señalar diferentes temas y encontraremos los mismos pretextos, las mismas promesas incumplidas, siempre habrá un responsable del pasado, para ocultar el presente, hablemos de economía, de salud, de pandemia, de seguridad, de protección a las mujeres, niños y jóvenes, de políticas públicas, de gobernanza, gobernabilidad o de respeto social y siempre veremos que al final de cuentas, nada se logra, nada funciona y de todo hay un pretexto.

Todo es superfluo, es más importante, auto victimizarse, señalar, estigmatizar y buscar molinos de viento para pelear, que dedicarse a gobernar, aseguró cambiarse el nombre si no terminaba con el desabasto de medicamentos, jugo a la democracia con su consulta, celebró los resultados y ahora los impugna, sufrió una derrota en el congreso y engaño con una falsa nacionalización del litio, insiste en defender políticas genocidas (mal manejo de la pandemia) y hasta ecocidas con, 2 bocas y el tren Maya, "su" aeropuerto no despega, al final de cuentas, apela a la corta memoria y sobre todo a la polarización, al abuso del sobrenombre de conservadores y si no, simplemente queda la "desfachatez" política de decir varias veces... Que siempre no.+