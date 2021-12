¿Qué hará Félix hoy?... Las Cosas de la Política

Félix Salgado Macedonio se dice incalumniable y acepta apriori que todo lo que se diga de él sea cierto o no lo acepta como marca propia de su firma de ser y hacer política y hasta vida personal y privada; él se cree ya un mito y fenómeno político, con una personalidad mixta y muy oscura en lo referente a sus relaciones con todos aquellos que han tenido tratos con el originario de las Querendas y ahora representante del "calentano power" en Guerrero.

Producto de un experimento y un desquite político, Félix es adoptado por José Francisco Ruiz Massieu y le "gana" la elección a Filiberto Vigueras Lázaro, político calentano que no entendió eso de que no hay que pelearse con quien gobierna o sea el gobernador Ruiz Massieu (y Félix va por la misma ruta de pelearse con la gobernadora) y de ser un editor de un periódico local de Iguala y sus alrededores (el acción de Iguala) Que voceaba y medraba con sus facturas en las oficinas de prensa del Gobierno de Alejandro Cervantes y José Francisco, pasó a ser el político de escenas chuscas y de prepotencia en el tinglado político nacional.

Hay muchos ejemplos de su actuar político, de su prepotencia y de sus ocurrencias, hay mucha suspicacia en sus tratos oscuros y en su forma de actuar, chantajear y acordar beneficios políticos y económicos, se pueden nombrar a muchos, los cuales por prudencia o por "caballoseridad" o complicidad política no dirán, no aceptarán ser parte de los "tratos ", de ahí el despegue político y la riqueza económica y bueno al final de cuentas es el "paladín incalumniable" de la política y el claro ejemplo actual de los cercanos al lópezobradorismo y me refiero a sus alfiles y ejemplos de corrupción que son la negación de López Obrador.

Se le puede mencionar como eterno aspirante a ser gobernador de Guerrero, 2 veces derrotado en urnas y una vez eliminado por sus antecedentes, él puede pregonar que al final de cuentas es gobernador "legítimo" a través de Evelyn Salgado Pineda (su hija) gracias a un pago o acuerdo político, tal vez esa sea la razón de que se ha convertido en el "mil usos" del gobierno de Evelyn.

Vocero, promotor y hasta matraquero en campaña, jefe de gabinete, recursos humanos y hasta señor de horca y cuchillo, ya una vez instalada la gobernadora, recibe currículums, da órdenes, corrige y dicta políticas a seguir, actúa en primera persona y asegura que la gobernadora es Evelyn, pero se asume como el "todo", sólo baste ver sus declaraciones y su actuar.

Hay actitudes machistas y hasta misoginia en su decir y hacer al entrometerse en los asuntos de Gobierno, se escuda en ser senador, se le olvida que Guerrero es un Estado Libre y Soberano y por ende su gobernadora es autónoma y lineal ente institucional y no empleada del senador o del Senado mismo, Félix debe de serenarse y dejar que Evelyn Salgado Pineda asuma las riendas y la responsabilidad de gobierno, de lo contrario la va a tumbar o la va a nulificar y eso no es bueno para Guerrero, ni para los guerrerenses y de aquí que vale la pregunta... ¿Qué hará Félix hoy?

PD. La disyuntiva de Evelyn Salgado Pineda es la de ser y ejercer el cargo o aceptar ser simplemente la hija de Félix y Félix Salgado Macedonio debe de aceptar que aunque le premiaron con la gubernatura para su hija, debe asumir su responsabilidad y no abusar de la paternidad.