Propuestas de reformas al Código Fiscal de la Federación del ejercicio 2021

En el pasado mes de Septiembre se envió la propuesta de reformas fiscales para ejercicio 2021, en materia del Código Fiscal de la Federación, Ley del ISR, Ley del IVA y la Ley del IEPS, comentaremos algunas propuestas de reformas al CFF., y en particular al Artículo 40, en el que se señala que las autoridades fiscales en sus facultades de revisión, tendrán la facultad de él aseguramiento precautorio de los bienes del contribuyente, mientras determina su resultado fiscal del periodo auditado, así mismo, da la posibilidad de incautar los depósitos bancarios para garantizar cualquier crédito que determine en el proceso de su revisión.

Esta medida, es una violación a las garantías individuales que señalan los artículos 14 y 16 de la Constitución, ya que en sus atribuciones de revisión, incautan anticipadamente los recursos del contribuyente, sin haber determinado, si existe alguna omisión o falta de cumplimiento a sus obligaciones fiscales.

Este tipo de disposiciones fiscales, no se deben autorizar ni aplicar de manera generalizada y la autoridad fiscal, no debe prejuzgar una situación no determinada e incautar bienes, sin contar con los elementos que motiven y justifiquen su proceder, violando los derechos del contribuyente, aunado a que en el proceso de revisión pueden usar herramientas tecnológicas, para fotografiar, filmar en sus domicilios fiscales, violando los derechos individuales y de privacidad…. ¿Usted qué piensa?