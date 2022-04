Promesas, promesas... Las Cosas de la Política

Bien dice el dicho "prometer no empobrece", pero sí evidencia a quien no cumple sus promesas, "si Morena gobernará la gasolina costaría 10 pesos el litro" y si tienen razón pues ni Morena, ni Andrés Manuel López Obrador gobiernan, "la delincuencia se acaba desde el primer día de mi gobierno" y de nuevo tiene razón, no hay gobierno y si impunidad total para el crimen organizado o como le quieran llamar.

Habrá un auténtico Estado de Derecho, tal como lo resume la frase de nuestros liberales del siglo XIX: Al margen de la ley nada, y por encima de la ley nadie. Y esta promesa termina con, "a mí no me vengan con ese cuento de que la ley es la ley", se ha dedicado a pisotear la Constitución y cuanta Ley emana de ella, se comprometió a no robar y a no permitirlo y de hecho fue enfático en asegurar "Yo sólo respondo por mi hijo Jesús por ser menor de edad" y al final de cuentas salió la "casa Gris" de José Ramón, por lo que tuvo que entrar en su defensa y quedó de manifiesto que no tan solo los sobres amarillos de Pío y su otro hermano eran parte de la corrupción familiar.

Prometió acabar con el fuero y la impunidad de los altos funcionarios y el ejemplo de la impunidad está en el actuar de Gertz Manero, Manuel Bartlett, Rocío Nahle y la propia Claudia Sheinbaum, así como Mario Delgado y otros más, nombres sobran, la corrupción no tan solo no se barrió de arriba para abajo y se combate, si no que se promueve, este compromiso promesa es una joya; "Transitaremos hacia una verdadera democracia, se acabará la vergonzosa tradición de fraudes electorales. Las elecciones serán limpias y libres. Quienes compren votos o trafiquen con la pobreza de la gente irá a la cárcel sin derecho a fianza". Su ejercicio electorero de la revocación de mandato, es el vivo ejemplo del no cumplimiento de su palabra, no tan solo actuó y actuaron anti democráticamente, sino que además pisoteo todas las leyes electorales y hay suficientes pruebas, hasta de la compra de votos con la amenaza de quitar los beneficios de los llamados programas del bienestar si no votaban, aun así, esta simulación le resultó un verdadero fracaso y lo dejó débil políticamente.

Y así quedó comprobado con la derrota que le produjo el bloque opositor al no validar la llamada contrarreforma eléctrica, quedando de manifiesto ya un contrapeso político y legislativo en el Congreso, se vienen nuevos escenarios, pero quedan muchos pendientes, muchas palabras que han resultado mentiras, muchas mentiras que López Obrador repite para ver si se convierten en verdades, sigue hablando de solucionar el desabasto de medicamentos, de lograr un sistema universal de salud (ya lo había, con limitantes, pero efectivo) a pesar de haberlo desmantelado, dejó desprotegidas a las mujeres mexicanas, el feminicidio va en aumento y los homicidios dolosos y las desapariciones ya son su estigma, sin contar los miles de fallecidos por el mal manejo de la pandemia, y seguirá hablando, jurando y perjurando y todo quedará en... Promesas, promesas.

PD. Al final de cuentas AMLO siempre tendrá un culpable a la mano, lo único que ni tienes es PALABRA, ya que es simplemente un MENTIROSO tal cual.