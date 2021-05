¿Promesa sobre evidencia o sobre ocurrencia?

En el Presupuesto de Egresos de la Federación se destinó para Guerrero, en 2020, como “Gasto federalizado” la cantidad de 62 mil 154.3 millones de pesos, que ya incluye a los Ramos 23, 28 y 33; Protección social en Salud y Convenios de Descentralización y Reasignación, Programas de Subsidios y Proyectos de Inversión; lo anterior, en números gruesos. El del próximo año, si bien nos va, tendrá una reducción del 0.1 por ciento. No va a haber más. Igual sucede con los municipios. Por ejemplo, Acapulco recibió 758 millones 856 mil 174 pesos con 69 centavos por concepto de Fondo General de Participaciones; 192 millones 234 mil 108 pesos con 84 centavos por concepto de Fomento Municipal. Lo anterior representa el 96 por ciento de los recursos con que cuenta el estado y los municipios. El otro cuatro por ciento se genera aquí.

Por eso me pregunto, ¿de dónde va a salir para pagar soportar las obras, servicios, becas, subsidios y exenciones que prometen los candidatos?: “créditos a la palabra”, “tarjetas rosas”, “estadios deportivos”, “puentes”, “empleos”, “medicinas gratis para todos”, “borrón y cuenta nueva”, etcétera. Una de dos: O no tienen la más mínima idea de lo que es la administración pública o están engañando a un público (legos, inocentes, ignaros, analfabetas funcionales o de plano tarugos) que cree en milagros. Porque no se ve, en el horizonte, inversiones importantes. Recordemos: La inversión crea empresas, éstas generan los empleos, éstos elaboran bienes y servicios, y éstos producen ingresos (crecimiento económico y bienestar social) para las personas, a través de los salarios y para el gobierno, a través de los impuestos (que le sirven para obras y servicios).

Yo le creería a un candidato cuyo discurso fuera honesto (que dijera que no hay más recursos de los que existen, sin prometer ocurrencias); que administrará honrada y eficientemente el erario, al igual que su gabinete y que evitará la incorporación de politicastros y personas que ven la oportunidad de “enchufarse” para hurtar y expoliar los recursos públicos como una pandilla.

Si quiere saber al detalle cada rubro de los datos escritos arriba, puede consultar los siguientes sitios; a saber:

Guerrero. Recursos identificados en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación 2020. http://www.cefp.gob.mx/edospef/2020/ppef/gro.pdf

Sistema de consulta de participaciones federales a municipios http://guerrero.gob.mx/participaciones-a-municipios-