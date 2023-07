Programa de Vigilancia Profunda del SAT

Actualmente el SAT., a iniciado con un programa denominado “Programa de Vigilancia Profunda”.

El nombre suena un poco intimidante, pues se esta realizando a diversos contribuyentes, con el objeto de rectificar omisiones, diferencias e inconsistencias detectadas entre los datos manifestados en sus declaraciones y la base de datos del SAT y de terceros, para que regularicen su situación fiscal, debido a discrepancias que existen, en el que se detectan diferencias en cuanto a los montos declarados, para efecto de los pagos provisionales de ISR de las Personas Morales y/o otros conceptos, de retenciones de ISR e IVA no enterados oportunamente por el contribuyente, esto debido principalmente a los CFDI expedidos por parte del contribuyente y/o de terceros, que no se incluyen dentro del mes correspondiente, lo que provoca diferentes montos entre lo expedido y lo cobrado y en algunos casos de los CFDI cancelados por el contribuyente, que no fueron notificados oportunamente al beneficiario de dicho comprobante.

Este nuevo método de revisión, esta fundamentado en el Artículo 33 Fracción I, Inciso a), Fracción IV inciso c) y el ultimo párrafo de esta fracción, del Código Fiscal de la Federación, se puede realizar mediante una entrevista virtual y/o presencial, para que las autoridades fiscales le informe al contribuyente, de las diferencias entre la información por el mismo, atenderlas y solventarlos en su caso de procedencia, sin que esta revisión se considere, como un acto que la autoridad esta ejerciendo sus facultades de fiscalización, pues permite al contribuyente enterarse y corregirse a voluntad del contribuyente, sobre las omisiones detectadas.

En caso de que no se atiendan las invitaciones del SAT., para la entrevista, en el que se den a conocer las omisiones y/o discrepancias, esta podrá hacerla del conocimiento, vía electrónica, por lo que es recomendable atender esta invitación forzosa y solventar debidamente las diferencias señaladas por las autoridades fiscales…¿Usted qué piensa?

