Procesión Electoral

La Semana Santa será uno de los escenarios de la Pasión Electoral de este proceso. Tan grande, que serán elegidos 300 diputaciones por el principio de Mayoría Relativa y 200 diputaciones por Representación Proporcional. Así como ayuntamientos y gubernaturas. Serán 127 cargos de elección por entidad.

En Guerrero se elegirá una gubernatura, 28 diputaciones de Mayoría Relativa, 18 diputaciones de Representación Proporcional, 80 Presidencias municipales, 85 sindicaturas y 580 regidurías.

Hay aspirantes que tendrán su calvario y su resurrección, grandes perdedores por haber sufrido la imposición de candidatas y candidatos, hasta la traición de líderes a cúpulas. El detonante para invertir tiempo y capital en contra de lo prometido y soñado. ¿Grandes ganadores? Los crucificados por su alter ego, avistaremos en mayo este supuesto.

Como buenos costeños, los del Movimiento Regeneración Nacional en Guerrero, se postraron en las hamacas y a través de pifias o vicios están por abajo de la simpatía del grueso de la gente. Ellas y ellos mismos, militantes y simpatizantes esperan los tiempos para regresar ya sea a las huestes del PRI, PRD o cualquier partido político bajo la tutela de Andrés Manuel López Obrador.

La contienda feroz reside en quién llevará las riendas desde Casa Guerrero. Sin temor, los institutos políticos como el Partido Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución Democrática, están haciendo un papel arriesgado en esta campaña inusitada. Donde el voto duro, voto nulo y voto cruzado serán los protagonistas, porque tanto partidistas hay pocos y partidarios bastantes. La ciudadanía necesita hechos y verdades, requiere ver personas no nuevas sino con proyectos y experiencia comprobada, por mínima que sea. Desea asistir a un evento de proselitismo a escuchar una voz empática que expliqué lo que ha hecho para resolver problemas en la localidad, en las regiones urbanas y rurales, en la entidad. Solamente así se gana ante las mentes obtusas e incrédulas.

La información está en Internet, no en la perorata del político, no hay nada qué ocultar ni a quién engañar. Hay banderas lavadas que muestran y asoman nuevos caminos para el bien común, hay otras que vociferan cambio generacional, y el resto son un organigrama vetusto que corrompe el sistema. Las redes sociales no hacen ganar una elección, enfatizan un perfil o imagen, son la herramienta del votante. El sufragio este año 2021 será determinante para lo que viene en el 2024. Sin duda.