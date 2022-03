Luego de un invierno emocional, donde se recrudecen la nostalgia, la melancolía y la depresión, empezamos una época del año en la que, generalmente, hay un cambio en las emociones y una actitud más positiva ante la vida.

El clima, el aumento en las horas de luz, el cambio de horario pueden afectar nuestro estado de ánimo.

Aunado a esto, podemos sumar el hecho de que en Guerrero, así como en todo el país, el semáforo epidemiológico por Covid está en verde, situación que alienta a una recuperación en todos los sentidos, desde lo económico hasta lo social.

La primavera no solo representa un cambio de estación, sino también la posibilidad de desechar las emociones melancólicas y dar paso a la “Primavera Emocional”, un servicio de apoyo psicológico para todo el país desde el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México.

El invierno nos dejó como enseñanza el valor de la salud mental, que fue colocada en el mismo nivel de importancia que la salud física, en México y en particular en Guerrero.

Y eso queda demostrado con el aumento en las atenciones psicológicas que brindó el organismo a guerrerenses. Entre el invierno 2020 —cuando la pandemia por Covid no había impactado con el nivel que lo hizo a partir de abril de ese año— y la temporada invernal que acaba de terminar hubo un incremento de 435%.

Quienes más piden ayuda son las mujeres (con más del 70% de las reportes, y dentro de ellas las adolescentes de entre 16 y 17 años son las que buscan más apoyo por problemas con su pareja o ruptura (con el 41%), por problemas familiares, depresión y ansiedad.

Sin embargo, la primavera, con sus respectivos cambios ambientales, también puede alterar nuestra vida cotidiana.

Una de las reacciones más comunes es la astenia primaveral. Se trata de síntomas psíquicos y físicos leves, como somnolencia, cansancio, irritabilidad, dificultad para dormir, cierta apatía, falta de concentración o algo de debilidad.

En la mayoría de los casos, y cuando no forman parte de otro cuadro, se trata de síntomas transitorios, breves y no propios de una enfermedad, que están relacionados con que nuestro organismo no termina de adaptarse de forma adecuada a los cambios de la nueva estación, y que se pasan conforme nos adaptamos al cambio estacional.

Para enfrentar y disminuir estas reacciones podemos incrementar nuestras actividades agradables (escuchar música, leer, salir con amigos…), dormir el tiempo suficiente, hacer ejercicio físico moderado, llevar una alimentación adecuada y, de ser necesario, apoyarse de algún psicólogo para poder comprender los cambios, desahogarse o recibir la ayuda necesaria.

En el Consejo Ciudadano ofrecemos a todas y todos los guerrerenses apoyo psicológico gratuito a través de la Línea de Seguridad y Chat de Confianza (55 5533-5533), cualquier día del año y a cualquier hora.