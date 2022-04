"PRI Guerrero ¿A un grupo de perdedores?"

Sin que hasta el momento se conozca una fórmula distinta que abiertamente esté haciendo campaña con la sombra del ex gobernador Héctor Astudillo Flores, quese cansa de decir que el Presidente Andrés Manuel López Obrador le ofreció una Embajada que comenta rechazó, inicia este lunes el registro de aspirantes a dirigir el Comité Directivo Estatal del PRI.

Alejandro Bravo y Pilar Vadillo, el primero cuadro político de Héctor Astudillo y Pilar,cuadro político de Manuel Añorve, es la fórmula que está convocando a su registro este lunes con una plataforma de Consejeras y Consejeros renovado para hacerlos ganar.

Si usted estaba preocupado en saber dónde están y qué hacen las y los integrantes del gabinete que concluyó su administración en 2021 no tiene más que revisar la lista de las y los consejeros políticos del PRI que van a votar para elegir al sucesor de Héctor Apreza y ahí los encontrará.

Tan abiertamente a modo el padrón que hasta la esposa del ex Mandatario, Mercedes Calvo Astudillo y su vocera, Eliuth Trujillo figuran en el Consejo político sin que ninguna haya realizado trabajo político como tal.

¿Qué pasó con el priismo en Guerrero? ¿Qué se negoció con Héctor Apreza Patrón para que el piso parejo fuera solo una figura distorsionada y se acomodaran las piezas para entregar a Héctor Astudillo el PRI cuando la mala evaluación a su gobierno quedó evidenciado para perder el Poder Ejecutivo?

Quién puede ser tan ingenuo para no notar que salvo el grupo astudillista los demás grupos políticos están prácticamente borrados de esa relación lo que llevaría amayoriterar la votación y quedar el que fue presentado en la misma casa del exgobernador, que no aparece porque alguien tenía que tomar la foto y no hacer tan evidente al ojo quisquilloso de los ingenuos que creen que el PRI en Guerrero no lleva el sello de HAF?

Parece que el PRI en Guerrero más que un partido o un partido de oposición está impulsado por un personaje que ha hecho de la asimilación su forma más efectiva para mantenerse en el poder a costa de todo. Para ello ha tenido que usar la forma requerida por el poder para acomodarse y acomodar a su grupo emulando a quien le sirvió bien y ahora no lo recibe al decir “al diablo las instituciones”, para el grupo es “al diablo el PRI” porque si no les es útil como institución de presión, no es útil para servirse de él en los próximos años.

Se asimilan porque es la única forma en que creen que pueden sobrevivir al exterminio que ellos mismos provocaron con su ejercicio fallido de gobierno.Una acomodación que les permita botar todo aquello que les estorbe, simular quea quienes acomodaron en el nuevo gobierno le es leal al nuevo gobierno y no a él, es una falacia, sino el tiempo nos mostrará que quienes están acomodados ahorita volverán a su amo.

El PRI inicia con ese registro un cambio para un grupo. Héctor olvidó que cuando perdió en el 2005 le dieron la espalda y pocos, entre ellos yo, le abrimos puertas. Y ahora se asimila en la nueva cultura y acomoda para mandar. Héctor lo sabe y lo aplica perdiendo gana ¿Surrealismo?