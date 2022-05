¡Presidente, presidente!... Las Cosas de la Política

La porra de las corcholatas presidenciables y el mal querido son ya parte de sus recorridos anticipados, a cada lugar donde acuden, se aparecen o llegan, "casuisticamente", "simpatizantes que corean a una sola voz" presidente, presidente ", claro que se dejan querer y buscan ser nota por las porras y por las formas de alabar el ego del gran elector y ser señalados por el" dedito mágico " de Andrés Manuel López Obrador, otros (otra) trata de ser un símil tal cual de quien lleva la narrativa política (por cierto cada vez mas desvariada) mañanera.

Ya todos traen sus porras, Claudia las presume no nada más en CDMX, sino en sus recorridos de fin de semana o dominicales, Adán Augusto anotado en la lista del "mesías" amigo y paisano, también usa su porra e inclusive ya hasta anda en los "traseros" de algunos camiones urbanos del puerto de Acapulco (¿promoción adelantada? O algún queda bien futurista) como si esto le fuera a generar simpatías.

Marcelo por su parte ya también sonríe y celebra la porra de "presidente, presidente", en sus recorridos preelectorales, tal vez todavía tenga la esperanza de que López Obrador le cumpla el compromiso de que él será el ungido como pago a que ya se hizo a un lado cediendo la candidatura a AMLO, también puede estar consciente de que le pueden volver a dar una puñalada trapera y dejarlo nuevamente fuera de la selección, al final de cuentas cuentas tanto las encuestas como las decisiones finales siempre estarán "cucharadas" por quién los ha destapado.

Ya también Monreal (el mal querido) a pesar de los desaires se echa porras, tal vez con la esperanza de ser tomado en cuenta (y no me refiero a la simple declaración mañanera) por Andrés Manuel López Obrador, se dice institucional, pero tiene al Lópezobradorismo radical en contra y lo seguirán culpando de la debacle electoral del 2021 en la CDMX, habrá que reconocerle que es el único que le ha retobado a López Obrador y ha sido contestatario (a su manera) para recordarle algún compromiso que deben de tener apalabrado y que ve que no le van a cumplir y de plano lo van a excluir.

Habrá tal vez quienes más se vayan a querer ir apuntando y levantando la mano o tratarán de ser tomados en cuenta para lograr algunas nominaciones de compensación para el 2024, por lo pronto hay que esperar a ver que pasa en MORENA y que decide el dedo elector de López Obrador, también entra la pregunta de que harán, Marcelo y Monreal de no ser ungidos, ¿Claudia hara berrinche?, ¿Adán Augusto seguirá usando su cargo para promoverse?,

de entrada se ve que la lucha intestina será una cena caníbal, aunque creen estar seguros todos y confiados a que no tienen oposición, por lo pronto seguirán dejándose alimentar el ego y tratar de llamar la atención con sus porras... ¡Presidente, presidente!

PD. Falta tiempo y el desgaste de este gobierno y de Andrés Manuel López Obrador es evidente (es popular, sí, es inepto también), promoverá más destapados y seguirá en campaña, terminará como jefe de campaña de su elegido. Buscará permanecer en la silla a través de quien él decida, allá de aquellos que lo permitan