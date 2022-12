¿Por qué 16 días de activismo?

La Declaración de los Derechos Humanos adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el 10 de diciembre de 1948, establece las reglas de convivencia para todo el mundo, y compromete a todos los pueblos a erradicar la tortura, la discriminación, la violencia entre otros acuerdos. Y el 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres, también se enfoca a reconocer, prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia de género. Del 25 de noviembre al 10 de diciembre son 16 días, por lo que los acuerdos a nivel mundial establecen que el primer paso es reconocer la violencia a fin de que se tomen medidas, a nivel particular y a nivel general, para ir derribando esa estructura de acero que no permite avanzar hacia la igualdad.

El tema de la violencia de género, mucha gente lo sabe, es reciente; no obstante, este maltrato a las mujeres ha estado presente desde épocas antiguas; es la herencia que de generación en generación nos han dejado el Derecho Grecorromano y el Código de Hammurabi y hasta la religión judeo cristiana, puesto que anteriormente no se consideraba que el maltrato del cónyuge a su esposa fuera un delito, sino todo lo contrario.

La tradición en las antiguas leyes es que las mujeres eran propiedad de los varones de la casa, y afuera su padre o su marido, y en el caso del esposo, él tenía derecho sobre el cuerpo de su mujer, sobre su dinero, en sus decisiones, en lo político y hasta religioso;y si no lo obedecía, podía castigarla a golpes todo lo que quisiera, pues no había leyes que la protegieran, además de que estaba normalizada la violencia;ella no podía quejarse con nadie, ni ir a alguna instancia.

Como comentaba, en el Código de Hammurabi escrito en el siglo 1700 antes de Cristo por el rey Hammurabi de Babilonia, se diseñaron estas reglas de sociedad para una buena convivencia basado en la ley del Talión: “ojo por ojo, diente por diente”; pero en cuanto a castigar a las esposas por cualquier falta, era muy severo. Podía golpearla con una vara, pero no debía sobrepasar el grosor del dedo pulgar .Ella era sometida al esposo o al padre, y no tenía decisión propia de su persona.

Al mismo tiempo, las mujeres permanecían en la esfera privada, mientras los hombres en el espacio público, logrando para ellos privilegios personales, que la sociedad construyó para el proveedor, o sea el que trabajaba fuera de casa y llevara el dinero; esto le dio mucho poder y sobre todo el poder económico para divertirse fuera de casa.

Por ello, no es tan fácil salir de este modelo de sociedad, y para mucha gente, (mujeres y hombres), todavía, no han podido reconocer que las mujeres tienen derechos a vivir sin violencia, porque es algo estructural. Por tantos años de vivir de esa forma,no se reparaba en esa violencia normalizada. Sólo hasta que las mujeres logran ser incluidas en el ámbito laboral y político, es como van logrando su independencia económica y social.

A partir de diversos foros, (Congresos, Reuniones, Convenciones y en diferentes instrumentos, como los Derechos humanos, la Ley 553 General de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia) los gobiernos se comprometen a través de los tratados internacionales, a buscar los mecanismos para erradicar la violencia; sólo así podremos arribar a un mejor panorama de paz, armonía e igualdad entre mujeres y hombres.

Deseamos y esperamos que durante estos dieciséis días de activismo, con los programas y actividades de instancias y de la sociedad se avance en materia de Derechos Humanos, aunque parece que va en sentido contrario. Por las estadísticas van en aumento las conductas feminicidas y no obstante que existen muchos instrumentos de justicia, como la Alerta de Género, de nada ha servido; antes era legal la violencia, ahora las leyes son letra muerta.