Por los Pueblos Originarios

La población indígena o (pueblos originarios), como ahora se denomina, ha sido víctima de muchas formas de discriminación que son invisibilizadas a lo largo de cinco siglos , debido a que por siempre se ha hecho creer que la cultura occidental es el prototipo del buen vivir y de las buenas costumbres.

La colonización trajo consigo esa forma de pensar de que los pobladores de Mesoamérica deben ser los esclavos de los conquistadores. Y por ello se utilizarán las formas de maltrato de los peores hacia estos habitantes. De allí viene el sentido de superioridad o supremacía que siguió como ejemplo a los criollos, siguiendo con la idea de que ser “indio” era ser inferior.

En nuestra cultura se hace mofa de las personas del área rural que hablan otra lengua, que no es el castellano, que visten diferentes y tanto ha permeado esta forma de pensar, que hasta algunas personas de la misma población reniegan de su idioma, por el temor a que se rían de ellos; Lo peor es que nuestra sociedad ha permitido que se sigan violando sus derechos y que no tengan acceso a la justicia por no haber intérpretes para defenderlos.

A pesar de que desde hace siglos han luchado, fue en 1992 cuando, en busca de la dignificación de sus pueblos, poco a poco, se estaba consolidando su movimiento para identificar su situación social tan fuertemente marcada por la discriminación, la violencia, la pobreza , el sectarismo y muchas otras violaciones a sus derechos humanos. En ese año se preparaba una gran fiesta para conmemorar que hacía 500 años, Colón había llegado a este continente. Para la población indígena era una ofensa, después de conocer cómo ha sido despojados de su tierra. Se dio la convocatoria para quienes quisieran se unieran a este movimiento.

En muchos lugares de América, sobre todo, respaldados por los acuerdos de la Primera Reunión en Ginebra, es en 1982 cuando se declara que el 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas , que inicia un movimiento que llamaron de Resistencia Indígena, mismo que se extendió en Guerrero, donde existe una gran población, y es a partir de allí, que esta organización ha tenido una gran presencia.

Aquí llegó un día Martha Sánchez Néstor , a pedir trabajo de secretaria. En varias ocasiones Martha comentó que el inicio de su activismo fue cuando ingresó a esta organización y que, a los dos días, ya había entendido cuál era su papel en este mundo, puesto que se realizó a la ciudad de México una marcha de apoyo al EZLN y acudió con mucho entusiasmo, por la simple razón de que ella era “india” de Xochistlahuaca.

En el encuentro con mujeres zapatistas, Martha comentaba: “este encuentro motivó el debate y la reflexión sobre las realidades y problemáticas que viven cotidianamente las mujeres indígenas”. Y fue en 1997 cuando se creó la Comisión de Mujeres CG500A, a través del cual se comenzó a impulsar la capacitación a mujeres en diversas regiones del estado. Después de todos estos movimientos se formó la Coordinadora Guerrerense de Mujeres Indígenas, y allí estaba Martha. Martha siempre estuvo. Martha para apoyar a las mujeres. Martha para guiarlas. Martha en la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos y la Red de Mujeres Indígenas. Martha feminista, Martha para atenderlas en los problemas de violencia, salud y justicia. Martha para enseñarlas a hablar fuerte porque hablaban quedito y no se atrevían a hacerlo en público; Marta para que tengan que perder el miedo al hablar y manifestar sus necesidades. Martha entre las mujeres más poderosas. Martha ante la ONU denunciando violaciones a los derechos indígenas y afromexicanos. Martha recibiendo reconocimiento de organizaciones civiles, de mujeres y de hombres. Ahora se llora la ausencia de quien dio voz a las y los que no tenían voz. Martha hoy a unos días de tu partida y en la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos originarios.