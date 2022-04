Ponchado... Las Cosas de la política

Cada vez que Andrés Manuel López Obrador quiere minimizar algo o se siente derrotado, va al campo de béisbol y hace que juega y termina presumiendo que macanea de 300 y hasta le ponen bola a modo para batear, cacha bolas en el jardín derecho aunque quiere aparentar ser de izquierda, sale con su uniforme, busca que lo vean o difunde un vídeo y de paso cuenta alguna anécdota y hasta presume desgarre como justificación de que algo le falló y no precisamente en el diamante de béisbol.

Andrés Manuel tiene complejo de Tom la Sorda cree dirigir a Morena en las grandes ligas, le gusta presumir las bolas cantadas, para poder usar el truco de la bola ensalivada o alegar con el umpire porque no le salen las cosas, trata de ganar a toda costa y robarse las bases, además de retrasar los juegos para ver si logra que algún jugador contrario se une a su equipo, hoy está enfrascado en ganar la serie mundial y los números no le favorecen.

Juega con refuerzos, pero son de relleno, no tienen juego, no pegan ni de faul, simples espectadores desde la banca, agarran el bat sin saber para qué es, no hay bases por bolas, ni hay chance de robo de bases, menos de hit alguno, es partido perdido por más marrullerías que hagan desde el dog out, este juego ya va a la novena y última entrada, el graderío ya se muestra desencantado, su equipo no levanta, no genera emoción y en sus últimos partidos ya regala boletos, muchos boletos con tal de tener afición.

Ya la gente empieza a abandonar el estadio, las porras cada vez se escuchan menos, las rechiflas van en aumento, el último juego fue blanqueada total, a pesar de los refuerzos y el gasto publicitario y el regalar las entradas, un juego sin emoción y con poca asistencia, este domingo los tabasqueños de Morena han perdido el partido desde la primera entrada y ya el entrenador émulo de La Sorda ya acepta y da por perdido el partido y ya lo anuncia, tal vez pondrá de pretexto el que tuvo un desgarre y por eso ya no macaneo de 300 y simplemente fue... Ponchado.

PD. Dos blanqueadas al hilo, dos derrotas, dos fracasos y una gran amenaza, más polarización y estigmatización, pero ya con debilidad política.