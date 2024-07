Placer y dolor

La humanidad moderna está en una escalera de caracol, interminable

El agujero negro de la codicia insaciable no termina cuando se satisfacen las necesidades fisiológicas básicas porque se vive insatisfecho. Cuando se alcanza un objetivo, la gente empieza a buscar incesantemente otros objetivos: la autorrealización, el progreso en el trabajo, encontrar la familia o pareja perfecta, una alimentación saludable, tomar el sol, productos orgánicos, deportes, vacaciones en lugares de ensueño. Publicado en la web , haga amistades profundas, trate de no sentirse solo, aburrido, etcétera.

Esto nos lleva a un análisis psicopatológico de los acontecimientos de la vida cotidiana y hace de esta forma de vida un imperativo moral. Quizás la realización profesional no sea necesaria para ser feliz o incluso exitoso a nivel profesional o personal. Quizás una misma persona no tenga un solo tipo, sino muchos tipos. Quizás sería feliz en otro trabajo, con otra pareja o en otra ciudad. Quizás trabajando menos horas, a costa de no ser "avanzados" en el trabajo, la vida se volvería más humana, con más tiempo libre y dedicación a lo que realmente importa: ver crecer a nuestros hijos y sobrinos, pasar tiempo con la familia, los abuelos y conectando con la naturaleza. Al fin y al cabo, todo tiene un precio;

¿Qué costos estoy dispuesto a pagar?

Nuestros antepasados sólo buscaron la supervivencia, pero sus descendientes no.

Morir de un resfriado simplificaba las cosas, y no había duda de que no había "fobia" ni ansiedad por salir de casa sin alguien.

Teléfono móvil. Hay otras preocupaciones y malestar psicológico.

Se encuentra en otros aspectos más cercanos y directos. Pero ahora que hemos logrado una gratificación instantánea para cada transacción en esta era de globalización, la frustración constante es estándar.

Esta búsqueda constante es una de las variables que hace que el sufrimiento (idéntico a la naturaleza humana) sea patológico y algo que el ser humano debe evitar a toda costa y por cualquier medio. Complacer estos impulsos es como intentar saciar la sed con agua salada, y así el derecho a la felicidad se convierte en una obligación moral que causa vergüenza o malestar a quienes no la alcanzan.

En esta era de la "tiranía de la felicidad" reinante, las personas no se limitan a sentirse infelices o tristes, sino que también se sienten frustradas o culpables por sentirse incómodas y la felicidad debe alcanzarse a cualquier "coste", aunque esto lo sabemos por la evolución. Desde una perspectiva humana, todas las emociones son funcionales, eficientes y permiten a las especies sobrevivir en un entorno cambiante y complejo. Es el más entre los países desarrollados.

El capitalismo permite que dominen todo tipo de comportamientos.

Para prevenir el dolor, la gente quiere evitarlo y lograr el placer de forma fanática o hedonista. En el otro lado del mundo, esta forma de lidiar con tales emociones se llama ignorancia en el sentido budista, porque en Oriente se cree que el sufrimiento es inevitable y parte de la misma dimensión de la naturaleza humana. Para los aztecas vivir una vida valiosa y ser feliz tampoco eran conceptos relacionados, porque sabían que las personas son falibles, desordenadas y que la vida está llena de momentos difíciles, pero los felices son sólo

Están interconectados con el dolor. Se anima a los lectores que deseen encontrar un antídoto a este veneno social a que encuentren las respuestas por sí mismos, pero como presentimiento se recomienda basar sus vidas en un horizonte valioso o en alguna dirección importante que actúe como amortiguador incluso en determinadas situaciones. también son muy desventajosos. Así, el placer y el dolor están indisolublemente ligados y son vistos como una dialéctica o dos caras de una misma moneda.