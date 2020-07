Pensar en grande, ayudar al máximo

Como un empresario más, alguien a quien sólo le interesa hacer riqueza y buscar solamente el beneficio propio y de su familia, para un servidor sería muy cómodo dedicarme únicamente a la labor productiva, atender los negocios, inmiscuirme solo en temas financieros, contabilizar ganancias y dejar que los demás sigan con sus problemas y que se las arreglen como puedan.

Afortunadamente -y lo digo de manera muy responsable- esta forma de vida no va conmigo y quienes me conocen lo saben. No puedo, nunca podría ser omiso.

Desde niño mis padres me han educado en la cultura del esfuerzo, en poner todo el empeño para lograr mis metas, y también me enseñaron el ser agradecido, compartir lo mucho o poco que Dios nos permite tener, y buscar siempre la manera de ayudar a los demás.

Por eso a la par del nacimiento de nuestras empresas del Grupo Jobamex, nos hemos dedicado a través de la asociación civil JACKOmienza a una labor que nos llena de orgullo y satisfacción: Atender con nuestros propios recursos las necesidades de la gente más desprotegida, aquellos que desde siempre han sido olvidados no solamente por los gobiernos en sus tres ámbitos, sino incluso por la propia sociedad que a veces es injusta y clasista.

Es cierto, desde hace más de cinco años he venido participando en procesos electorales, como cualquier acapulqueño que tiene la legítima aspiración de servirle a su pueblo desde la administración pública o cargos de elección popular, luchar por sacarlo adelante desde la esfera del servicio público. Esto, con la ayuda de Dios y de todos quienes confían en nosotros, quienes nos han demostrado su respaldo y confianza, lo vamos a lograr.

Quiero decirles que ésto va más allá de partidos o ideologías políticas, creo firmemente que como sociedad civil es hora de hacer valer nuestro papel de ciudadanos y tomar el control de lo que siempre hemos reclamado: Gobiernos honestos, transparencia en el manejo de los recursos, mejores obras y servicios públicos, seguridad y condiciones de desarrollo que transformen la vida de todos los acapulqueños.

Por el sistema que nos rige, debemos cobijarnos en los partidos políticos, a quienes siempre hemos agradecido su generosidad por aceptarnos dentro de la figura de candidatos externos después de ganar las encuestas internas, y lo habremos de seguir haciendo. Hoy MORENA, junto al PT, PES y el VERDE, partidos todos muy respetables, son sin duda la mejor alternativa. Hay que tomar al toro por los cuernos.