"Patria y vida"

La bella isla de Cuba tiene su historia y su presente. Aunque ambas van de la mano, porque la isla caribeña parece que se quedó en el pasado sementero. Un régimen político económico obsoleto, un líder tirano que mantiene al grueso de la población en la pobreza y sin más esperanza que el de sobrevivir. No hay medicamentos ni alimentos pero en cambio hay una tremenda desesperación que puede convertirse en un alud en contra del gobierno. Apenas empezaron las manifestaciones de libertad que fueron reprimidas por la fuerzas armadas. Bastó una canción para despertar a la nueva generación de cubanos; la que no conoció a Fidel Castro, la que está sedienta de libertad para movilizarse dentro y fuera de la isla, que exige tener acceso a toda la tecnología (internet) de la que goza la mayoría de las personas; que exige trabajo bien remunerado. Para nadie es un secreto que el país más poderoso del mundo -léase Estados Unidos- es el gran dictador del orbe y no perdona que el gobierno de Fidel Castro se haya aliado con la entonces Unión Soviética en aquel conflicto llamado “la crisis de los misiles” que puso a temblar a todo el mundo por las amenazas de ambas potencias a detonar los misiles nucleares. Aún hoy en día el gobierno made in USA mantiene el bloqueo que impide que otros países le vendan productos a la isla que sólo se sostiene por apoyos de países como Rusia y Venezuela entre otros. No creo que basten estas manifestaciones para derrocar al actual gobierno pero sí un inicio de un levantamiento de dimensiones desconocidas. si es de tomarse en cuenta por el mismo, para entender que el pueblo necesita libertad y que la generación de Fidel pues ya se acabó o está por extinguirse. Duele, claro que duele ver a estas personas sufrir como otras muchísimas en otros países incluso en nuestro México (inseguridad). Pero tampoco podemos creer pie juntillas que Mr. Biden es una blanca paloma y nada tiene que ver con este levantamiento. Ahí les dejo como un homenaje al pueblo cubano la letra de esta canción que exige libertad.

Y eres tú mi canto de sirena

Porque con tu voz se van mis penas Y este sentimiento ya está añejo. Tú me dueles tanto aunque estés lejos. Hoy yo te invito a caminar por mis solares Pa' demostrarte de qué sirven tus ideales. Somos humanos aunque no pensemos iguales

No nos tratemos ni dañemos como animales. Esta es mi forma de decírtelo. Llora mi pueblo y siento yo su voz. Tu cinco nueve yo, doble dos. Sesenta años trancado el dominó. Bombo y platillo a los quinientos de La Habana. Mientras en casa en las cazuelas ya no tienen jama . ¿Qué celebramos si la gente anda deprisa. Cambiando al Che Guevara y a Martí por la divisa. Todo ha cambiado ya no es lo mismo. Entre tú y yo hay un abismo. Publicidad de un paraíso en Varadero. Mientras las madres lloran por sus hijos que se fueron

tu cinco nueve, yo, doble dos

(Ya se acabó) sesenta años trancado el dominó, mira

(Se acabó) tu cinco nueve, yo, doble dos .(Ya se acabó) sesenta años trancando el dominó. Somos artistas, somos sensibilidad

La historia verdadera, no la mal contada. Somos la dignidad de un pueblo entero pisoteada. A punta de pistola y de palabras que aún son nada. No más mentiras

Mi pueblo pide libertad, no más doctrinas. Ya no gritemos patria o muerte sino patria y vida

Y empezar a construir lo que soñamos. Lo que destruyeron con sus manos. Que no siga corriendo la sangre. Por querer pensar diferente. ¿Quién le dijo que Cuba es de ustedes? Si mi Cuba es de toda mi gente. ya se venció tu tiempo, se rompió el silencio

(Ya se acabó) ya se acabó la risa y el llanto ya está corriendo

(Se acabó) y no tenemos miedo, se acabó el engaño. (Ya se acabó) son sesenta y dos haciendo daño

Allí vivimos con la incertidumbre del pasado, plantado. Quince amigos puestos, listos pa' morirnos. Izamos la bandera todavía la represión del régimen al día. Anamel y Ramón firme con su poesía. Omara Ruiz Urquiola dándonos aliento, de vida

Rompieron nuestra puerta, violaron nuestro templo

Y el mundo 'tá consciente

De que el movimiento San Isidro continua, puesto. Seguimos en las mismas, la seguridad metiendo prisma. Esas cosas a mí como me indignan, se acabó el enigma

Ya sa' tu revolución maligna, soy Funky style, aquí tienes mi firma

Ya ustedes están sobrando, ya no le queda nada, ya se van bajando

El pueblo se cansó de estar aguantando. Un nuevo amanecer estamos esperando. Se acabó, tu cinco nueve, yo, doble dos

Ya se acabó, sesenta años trancado el dominó, mira

Se acabó, tu cinco nueve, yo, doble dos. Ya se acabó, sesenta año trancando el dominó. Patria y vida. Patria y vida. Patria y vida

Sesenta años trancado el dominó.