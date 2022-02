Parece que fue ayer en el PRI

“Parece que fue ayer, cuando te vi aquella tarde en primavera”, dice la canción de la inspiración del maestro Armando Manzanero que lo mismo grabaron Los Panchos, que Vicente Fernández, entre otros grandes tríos y cantantes.

“Parece que fue ayer”, cuando Ricardo Taja Ramírez disfrutaba las mieles de su cargo como director de la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero (CICAEG), organismo que maneja muchos millones de pesos.

“Parece que fue ayer”, cuando su entonces jefe y gobernador de Guerrero Héctor Astudillo Flores llamó a “ser leales, muy leales”, así remarcado, pues consideró que “hoy la lealtad debe ser un valor fundamental”.

Atrás de Astudillo aplaudían priístas como Samuel Reséndiz y Celestino Bailón, según se observa en un video. También Alejandro Bravo Abarca, entonces jefe de la oficina del gobernador y compañero de trabajo de Taja. Hoy Alejandro Bravo busca la dirigencia del PRI estatal, y se dice que tiene muchas posibilidades.

Pero “parece que fue ayer” cuando Javier Taja no sabía de “herencias políticas a familiares, pagos de cuota política sin trabajo o representatividad”, tampoco de “falta de impulso a nuevos cuadros”, mucho menos estaba enterado de que “son prácticas que llevaron al PRI al rechazo social y por ende a la derrota” como ahora expone en su carta de renuncia que fechó el pasado 7 de enero y espero 24 días para hacerla pública este lunes 31 de enero en su cuenta de Facebook.

“En las luchas políticas en la búsqueda de las candidaturas hay días que son difíciles, y otros que dan muchos gustos. En los gustos hay que mantener la humildad, y hay que mantener mucha firmeza y claridad en lo que se quiere hacer. Y en los días difíciles, que a veces no sonríen las cosas, hay que mantenerse muy firmes, pero ante todo muy leales. No se puede flaquear. No se puede pensar que si hoy no me sonrieron las cosas, en este día, ya estoy pensando cómo voy a hacerle daño a quien no me está viendo bien”, expresó Héctor Astudillo Flores.

“Lealtad, trabajo con el pueblo, y amor a Guerrero, eso es lo que se requiere para ir por el triunfo electoral”, remató Astudillo. Como dice Mazanero: “Parece que fue ayer”, pero lo dijo el 26 de noviembre de 2017 ante el Consejo Político Estatal del PRI. Cuando Taja tal vez no tenía la más mínima intención de renunciar al PRI. Ni a su espléndido cargo.

Armando Manzanero estrenó “Parece que fue ayer” el 12 de septiembre de 1967, nada menos que en el aniversario de bodas del presidente Gustavo Díaz Ordaz y su esposa Guadalupe Borja para quienes la compuso por encargo. En aquellos ayeres del Partido un poco menos Revolucionario pero si muy Institucional, hasta rayar en el romanticismo, en el que pocos, muy pocos “flaqueaban”.

El Ton y el Son

Y cuando por fin las autoridades fijan límites a las organizaciones sociales que han agarrado de cajero automático las casetas de la autopista viene la Comisión Nacional de Derechos Humanos abogando por si derechos a la manifestación pero dejando en la indefensión a todas las personas que circulan por la carretera de paga sin un ticket que garantice el cumplimiento de los respectivos seguros por cualquier percance que pudiera ocurrir.

Afirmaron los manifestantes en diferentes noticieros que iban a hacer “volanteo”, cuando lo que hacen en realidad es “boteo” y nada voluntario, porque le ponen precio.

La CNDH se extralimitó al defender la toma de casetas. Señaló el dirigente estatal del PRD Alberto Catalán Bastida.

#Revolcadero

1.- Se entiende y hasta se aplaude que la alcaldesa Abelina López Rodríguez haya quitado de Saneamiento Básico a quien no pudo con la crisis de la basura en Acapulco. Lo incomprensible es que lo haya premiado despidiendo a otro funcionario para darle su puesto.

2.- Por cierto que Rogelio Olguín, dijo que nunca se le notificó su destitución de la Coordinación de Fomento Sanitario para poner en su lugar al ex director de Saneamiento Pascual Díaz. Consideró raro que la alcaldesa Abelina López siendo abogada no conozca los procesos legales que debe seguir en esos casos.

3.- Y sí que lo es. Porque no debemos confundirnos. Las críticas a las declaraciones de Abelina López sobre el calor y los carbohidratos como causas de la violencia no tiene nada qué ver con su origen humilde, sino porque el gazapo vino de una persona con doctorado, y de una institución de paga como es el Conamat.