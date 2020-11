Hace no mucho tiempo, los alcances de quien fuera Presidente de México, Carlos Salinas de Gortari (1 de diciembre de 1988–30 de noviembre de 1994), dejó a un puñado de aprendices que por cuenta propia han querido superar a su maestro. Son quienes llevaron y llevan las riendas de los gobiernos diversificados en múltiples partidos políticos, coaliciones o aglutinados en alianzas de facto o candidaturas comunes. Un ejemplo, el “Frente Amplio Progresista” (FAP), conformado por el PRD, el PT y Convergencia. La salida institucional y legislativa de éstos para la LX Legislatura (2006-2009), fue para dar continuidad al “Proyecto Alternativo de Nación” propuesto por Andrés Manuel López Obrador y la coalición “Por el Bien de Todos” durante el proceso electoral del año 2006.

No tardó mucho en darse un desacuerdo en el FAP, al no postular candidatos de unidad para presidentes municipales, por decir en Guerrero, donde no se presentaron como unidad en Acapulco, y fue el PRI de la mano de Manuel Añorve Baños, quien ganó los comicios en octubre de 2008. Ya con esa experiencia, tras meses de negociación los líderes del PT, Convergencia y PRD constituyen la figura que sustituyó al FAP, cuyo plazo legal concluía en octubre de 2009. Coordinados por el enviado Manuel Camacho Solís, quien fuera su hoja de ruta nacional. Dan a luz el “Diálogo por la Reconstrucción de México” (Dia), asimismo, los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Convergencia anunciaron su reunificación en un nuevo frente político. El 25 de febrero de 2010 esos tres registraron ante el IFE el frente político electoral Dia, cuyo convenio de integración sería renovable cada dos años.

Otro proceso, mismos actores (I PARTE).El pacto firmado por los dirigentes de los tres partidos de aquel entonces, Jesús Ortega Martínez (PRD), Luis Walton Aburto (Convergencia), Alberto Anaya Gutiérrez (PT), y el coordinador nacional del Dia, Manuel Camacho Solís. Incluía los comicios en Guerrero, Michoacán y Baja California que se disputaban el año entrante. Sin embargo, en el acuerdo no estaba el Estado de México, donde el PRD sí tenía prevista una nueva alianza electoral con Acción Nacional, en la entidad donde gobernaba el ex Presidente Enrique Peña Nieto. “La unidad de los tres partidos del Dia, es condición necesaria para que la izquierda se mantenga como gobierno en estas tres entidades”, advertía el documento. Camacho Solís destacó que “la decisión asumida era ir juntos los de izquierda”, eco que resuena de la boca del ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero.

En esa época, Jesús Ortega Martínez, dirigente perredista y socio de Jesús Zambrano Grijalva, así como la ex secretaria general del PRD, Beatriz Mojica Morga, se concentraban junto a Alberto Anaya Gutiérrez y Luis Walton Aburto en un documento denominado: “Las primeras Decisiones hacia la Unidad Progresista”. Para dar paso al registro del Dia coalición “Guerrero nos Une”, en 2010. En donde el ex priísta Ángel Aguirre Rivero, sería parte importante en esta historia.