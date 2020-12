Organizaciones hacen lo que los gobierno no hacen

¿Están los gobierno cumpliendo con los compromisos de cuidar y proteger a las mujeres de la violencia de género? Y ¿Qué hacen las organizaciones Civiles? Primeramente, son los gobiernos Federal, de los estados y de los municipios los que están comprometidos a realizar acciones en contra de la violencia hacia las mujeres. Estos compromisos son signados en los tratados internacionales de donde emanan las leyes y políticas públicas, aprobadas en nuestro país relacionadas con este tema.

Para poder explicarlo, voy a mencionar solo dos tratados internacionales, (de varios), como la Convención Interamericana para Prevenir, Atender, Sancionar y Eliminar la violencia de Género (CEDAW) y la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, (Belem Dó Pará) que han sido fundamentales para la aprobación de la Ley 553 General de Acceso de las Mujeres libres a Una Vida Libre de Violencia entre otros mecanismos.

Esta ley también involucra al resto de la sociedad, en el artículo 60, para que las organizaciones civiles estén pendientes de que se cumplan los objetivos una de estas organizaciones es la que preside Marina Reyna Aguilar, directora de la Asociación Guerrerense Contra la Violencia hacia las Mujeres (Agcvm) fundada en el 2003, cuya oficina se encuentra en la ciudad de Chilpancingo, que entre sus objetivos se enfoca a la defensa y promoción de los Derechos Humanos de las mujeres, darles atención en el caso de violencia de género y acompañamiento cuando son violentadas, entre otros servicios.

Independientemente de los gobiernos, las activistas de esta asociación, basándose en el artículo mencionado, participan en coordinación con la Red nacional de Alertistas; la Red de Formadoras de Derechos Políticos electorales; la Red Cedaw, que como lo comentaba, al involucrarse vigilan si el gobierno mexicano está cumpliendo o no con los compromisos. Y es que en 2018, el cmité formado por estas organizaciones sociales, presentaron un informe paralelo o sombra que es independiente del que presenta el Estado Mexicano, donde la información que proporcionan, permite señalar los problemas que omite el gobierno.

También, estas organizaciones se han enfocado a incidir en políticas públicas para reformar leyes que beneficien a la sociedad, desde el punto de vista de género. Por ello es que se dieron a la tarea de que al observar la situación de los feminicidios, emitieron la solicitud de la Declaratoria de la Alerta de Género, que ha sido un gran paso en el ámbito de la justicia; sin embargo, no se ha logrado que los feminicidios vayan a la baja, sino por el contrario, con la pandemia y estando dentro del hogar, las mujeres son víctimas de violencia.

De acuerdo con el informe de esta organización, otra de las acciones es la que tiene que ver con el Protocolo Amber, (publicado en el periódico Oficial del 24 octubre del 2015), donde dan cifras de las personas desaparecidas, y que ese año iniciaron, dan a conocer que hubo 8 alertas activadas (de octubre a diciembre), de niñas, mujeres adolescentes , mismas que 8 fueron localizadas; en el 2016, fueron 49 alertas activadas, de estas 49 se localizaron 48 y 1 persona no se ha localizado; en 2017 se activaron 85 alertas, de las cuales, se localizaron 78; en el 2018 fueron activadas 96, fueron localizadas, 78 s y no localizadas 18; en el 2019 se activaron 82 alertas, 69 localizadas; en el 2020 de enero al 10 de agosto 44 Alertas, 29 no localizadas.

Con el Protocolo Alba (publicado en el periódico oficial el 12 de julio de 2016,) la investigación se inició ese mismo año, de la que la información es escasa, por que fue después de medio año; tampoco en el 2017 se cuenta con cifras. En el 2018 se activaron 17 alertas del protocolo Alba. En el año 2019, se activaron 73, en el 2020 se han activado 31 alertas 9 de Acapulco con el primer lugar.

Ahora bien, de acuerdo a un sistema de monitoreo de las muertes dolosas con presunción de feminicidios, los datos sistematizados de violencia de género y feminicidios que inició en 2016 y por ello no lo tienen completo; Ya en el año 2017 observaron 165 muertes dolosas con presunción de feminicidio de los cuales 61 pertenecen al municipio de Acapulco; En el 2018 se registraron con este mismo concepto 224 de ellos 90 fueron de Acapulco; en 2019, fueron 192 muertes, de las cuales 72 son de Acapulco; en 2020, hasta 143 muertes dolosas, 44 de Acapulco, lo que suman 734 muertes dolosas con presunción de feminicidios en 65 municipios alertados. Y todavía se quejan de los destrozos que hacen las feministas.