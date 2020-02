Opinión Ciudadana

Amables lectores, la mayoría de los mexicanos sabemos muy bien cuáles son los días que nos permiten recordar eventos importantes en la vida de nuestra nación y que por ley son descansos obligatorios para los trabajadores, por ejemplo el 1 de enero de cada año se festeja entre familia la víspera de la llegada del nuevo año y se despide el año viejo, hay toda una tradición y los comercios cierran, las familia se levantan tarde, se van a la playa, sigue el recalentado y eso es parte de nuestras tradiciones. Después viene el 5de febrero, el día de la Constitución, es muy importante conocer el origen para cumplirla y respetarla, también se festeja ese día a San Felipe de Jesús primer santo mexicano sacrificado en Japón. Después viene el día de la primavera y natalicio del Lic. Benito Juárez García (21 de marzo de 1806) en San Pablo Guelatao en la sierra de Ixtalan del estado de Oaxaca, así se determinó, aunque hay muchas personas más tan ilustres como Juárez y no se decreta descanso obligatorio. Tenemos también el 1 de mayo, día del trabajo para conmemorar a los obreros sacrificados en Cananea en Sonora y Rio Blanco en Veracruz, así como a los mártires de Chicago en el vecino país del norte. Sigue el turno del día de la Independencia que es solo el inicio (16 de septiembre) recuerda al cura Hidalgo dando el grito para iniciar una lucha que duró once años. Después tenemos el 20 de noviembre día en que se inicia la Revolución Mexicana encabezada por Don Francisco I. Madero y finalmente tenemos el 25 de diciembre la Navidad, esta es la fecha más esperada por las familias mexicanas, se reúnen los ausentes y presentes, realmente es cuando las familias se reconcilian y unen para afianzar esos lazos de amor y amistad.

Crear los “puentes largos” se hizo con el propósito de poder disfrutar de unos poquitos días de descanso para irse a la playa u otros sitios importantes, pero no para que el pueblo se olvidara de sus orígenes y obligaciones cívicas, las escuelas, colegios e instituciones deben organizarse mediante calendarios especiales para conmemorar esas fechas importantes y recordar a nuestros próceres, eso es todo, pero ¿Qué es lo que ha pasado? Dejamos a un lado lo cívico, lo patriótico y damos rienda suelta a los vicios, las malas costumbres y todo se olvida, no se vale que se haga así. Tenemos fechas muy importantes como el 10 de agosto (natalicio del Gral. Vicente Guerrero), el 14 de febrero (día del amor y la amistad, muere el Gral. Vicente Guerrero Saldaña), tenemos el 5 de mayo (la batalla de Puebla), día de la muerte de Cuauhtémoc y muchísimas más, México tiene tantos héroes y heroínas que no nos alcanzan los días del calendario anual. Aquí se festeja el día de “la pulga”, el del orgullo gay, el de la madre, el del niño, el abuelo, los derechos humanos y todo lo que se ocurra, somos un país de pachanga, en fin, allá las autoridades si creen que con cancelar los puentes largos vamos a ser más patriotas y cívicos, yo no lo creo así, pero en fin el congreso decide y el presidente manda.